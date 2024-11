Borut Pahor žaluje: "... in jaz sem vedel, da bo vse v redu"

Pahor je v zapisu navedel še, da je Skarlovnik pred 24 leti kot njegov prvi varnostnik stopil v njegovo pisarno. Takrat je Pahor opravljal funkcijo predsednika državnega zbora. Skarlovnik pa je nato kot varnostnik ostal z njim do konca njunih karier.

"Prehodila sva celo Slovenijo, prekolesarila še pol Istre, pretekla polovico sveta. Bil je vedno in povsod zraven in jaz sem vedel, da je vse v redu. Vedno je bil tako pozoren do Tanje in Luke," je še zapisal Pahor in zaključil: "Ljudje mislijo, da imajo varnostniki pištolo. Najboljši imajo srce."