V eksploziji v tovarni na Južnem Tirolskem več huje poškodovanih

Eksplozija v tovarni aluminija, ki deluje od leta 1936, je odjeknila okoli polnoči v skladišču tovarne v industrijski coni blizu Bolzana. Ob tem je izbruhnil požar, ogenj je po navedbah italijanskih medijev zajel tudi več delavcev. Požar jim je kmalu uspelo pogasiti.

#NEWS - Esplosione in una fabbrica a #Bolzano:

8 feriti, 5 gravi



Ustionati operai #Aluminium

Due portati a #Verona, uno a #Padova, uno a #Milano, uno a Murnau in #Baviera

Quelli con ferite meno gravi a #Bolzano



Il governatore altoatesino @ArnoKompatscher: incidente gravissimo pic.twitter.com/xv5tujq5WD — Tv2000.it (@TV2000it) June 21, 2024

Huje poškodovane so s helikopterjem prepeljali v bolnišnice v Padovi, Veroni in Murnauu na Bavarskem. Tisti, katerih življenja niso ogrožena, se zdravijo v Bolzanu.

"To je zelo resna nesreča. V tesnem stiku s preiskovalnimi organi, civilno zaščito in zdravstveno službo raziskujemo vzroke za to nesrečo," je v prvem odzivu za agencijo Ansa sporočil predsednik dežele Trentinsko - Zgornje Poadižje Arno Kompatscher.