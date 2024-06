Pri Zadru eksplodiral avtomobil češke družine: otrok umrl, tri osebe poškodovane

Po prvih ugotovitvah je v sredo pozno zvečer eksplodirala za zdaj še neznana eksplozivna naprava, ki je bila v vozilu. Družina se je pred tem ustavila na postajališču zaradi okvare na vozilu, poročajo hrvaški mediji.

Otrok je umrl na kraju nesreče, dve ženski, stari 49 in 34 let, ter 39-letnega moškega pa so prepeljali v bolnišnico v Zadru. Medtem ko ženski ostajata na zdravljenju, so moškega že izpustili.

Preiskava okoliščin eksplozije še poteka, zaradi česar je zaprta tudi tamkajšnja regionalna cesta.

Sprva so hrvaški mediji poročali, da je eksplodirala mina iz domovinske vojne, a se je izkazalo, da temu ni tako. Kako se je eksplozivno sredstvo znašlo na vozilu zaenkrat še ni znano. Zadarski list neuradno sicer poroča, da naj bi bile v avtu plinske cisterne, ki naj bi jih razneslo.