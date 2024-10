Akcija Manj svečk za manj grobov letos z geslom Odgovornost se začne pri meni

Fundacija Svečka letos izvaja ekološko-humanitarno akcijo Manj svečk za manj grobov z geslom Odgovornost se začne pri meni. Na stojnicah ob pokopališčih obiskovalce osvešča o pomenu premišljene uporabe sveč in cvetja, v zameno za donacijo za zdravstvene in druge pripomočke pa ponuja zastavice sočutja, kamenčke ali druge simbolične predmete.

V okviru 16. tradicionalne ekološko-humanitarne akcije prostovoljci obiskovalce pokopališč v 27 krajih po Sloveniji osveščajo o pomenu premišljene uporabe sveč, cvetja in drugih izdelkov, ki zaradi svoje kratke življenjske dobe predstavljajo velik okoljski izziv, so sporočili organizatorji.

Štiri tisoč ton odpadlih sveč letno

Geslo letošnje akcije izpostavlja, kako vsakodnevne odločitve vplivajo na okolje in družbo. Raziskave kažejo, da v povprečju Slovenci uporabimo okoli sedem sveč na osebo letno, kar predstavlja več kot 16 milijonov sveč letno in prinese štiri tisoč ton odpadkov, predvsem plastike, so navedli.

Racionalna potrošnja je tako po njihovem ključna za zmanjševanje tega vpliva. Po podatkih statističnega urada se približno 65 odstotkov gospodinjstev strinja, da je treba zmanjšati porabo izdelkov za enkratno uporabo. Z akcijo želijo prispevati k temu in opominjati, da lahko z majhnimi koraki naredimo veliko za okolje in družbo.

Namesto sveč raje za dober namen

Fundacija bo letos zbrana sredstva namenila lokalnim prejemnikom za nakup medicinskih pripomočkov, osebnih vozil za invalide, rehabilitacije kronično bolnih otrok, nevrofizioterapevtske obravnave za otroke s posebnimi potrebami, opremo za prvo pomoč in za postavitev multisenzorne sobe, so napovedali.

Projekt povezuje 150 organizacij in več kot 500 prostovoljcev. Poleg donacij na stojnicah lahko posamezniki svoj prispevek oddajo s prižigom virtualne svečke, tako da pošljejo sporočilo SMS s ključno besedo SVECKA5 na 1919, kar lahko storijo uporabniki mobilnih storitev pri Telekomu Slovenije, A1, T2 in Telemachu.