Zaljubljena Kate in William pred poroko: pijača, ples in zabave #video

Ljubezenska zgodba princa Williama in Kate Middleton se je začela med študijem pred 20 leti. Leta 2007 sta imela krizo in se za kratek čas razšla, tri leta kasneje sta se zaročila, kraljeva poroka pa je sledila leto kasneje. Na družbenem omrežju TikTok je viralen postal posnetek, kako sta se mlada zaljubljenca zabavala pred poroko.

Princ William in Kate Middelton sta poročena že več kot deset let in imata tri otroke. Čeprav zaradi družinskih in drugih obveznosti, ki jih prinaša kraljevi naziv, nimata veliko časa, sta se William in Kate v mladosti več kot očitno znala zabavati. To dokazuje videoposnetek, ki je zaokrožil na TikToku.

Posnetek, na katerem Kate in William nista videti ravno trezna, zabavata se s prijatelji in plešeta, si je ogledalo že več kot štiri milijone ljudi.

V komentarjih so uporabniki izrazili navdušenje nad kraljevim parom, veliko pohval je bila deležna Kate, ki je fotogenična ne glede na to, v kakšnem stanju ali položaju jo ujamejo v fotografski objektiv. Nekateri so komentirali, da je Kate videti tako kot zdaj, več kot deset let kasneje, in da se sploh ne stara.

William in Kate sta se sicer spoznala med študijem, leta 2002 na Škotskem. Njuna ljubezenska pravljica traja že 20 let. "Ko sem prvič videl in spoznal Kate, sem vedel, da je nekaj posebnega. Ugotovil sem, da to želim raziskati, a nekaj časa sva bila samo prijatelja. To je dober temelj. Zdaj resnično verjamem, da je dobro prijateljstvo ogromna prednost v vsakem odnosu," je v enem izmed intervjujev razkril princ William.