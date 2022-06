Gledal ga je ves svet, on pa je mami Kate pokazal jezik #video

Tudi princi so povsem običajni otroci, je v nedeljo dokazal Louis, štiriletni sin princa Williama in Kate Middleton. Med nedeljskim slavnostnim sprevodom, s katerim se je končalo praznovanje platinastega jubileja kraljice Elizabete II., se je namreč očitno dolgočasil, delal grimase in nasploh nagajal vsem okoli sebe, še posebej svoji materi.

Kate Middleton ga je poskušala umiriti, to pa ga je le še spodbodlo in med oštevanjem ji je z roko zakril usta, nato pa še pokazal jezik. Posnetki in fotografije njegovih vragolij so seveda nemudoma obkrožili svet.

Vpletel se je tudi Mike Tindall, upokojeni igralec ragbija in mož Zare Tindall, sestrične princa Williama, ki je sedel za malim princem. Nakazal mu je, da ga opazuje, češ da mora biti zato priden.

Louis se je sčasoma res umiril, svojo mamo objel in jo poljubil, nato pa ga je v naročje vzel še dedek, princ Charles.

Princ Louis je sicer s svojimi iskrenimi izrazi na obrazu pozornost pritegoval že med četrtkovim odprtjem kraljičinega slavja, ko je med preletom vojaških letal pokazal, da mu hrup ni prav nič všeč.