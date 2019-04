Palača ob prvem rojstnem dnevu delila nove fotografije princa Louisa #foto

Na poseben dan princa Louisa, njegov prvi rojstni dan, je Kensingtonska palača delila tri sveže fotografije malega princa, ki jih je na posestvu v Norfolku posnela Louisova mama, vojvodinja Kate Middleton.

Da je Kate nadarjena fotografinja, je pokazala že večkrat, saj večino družinskih fotografij svojih otrok posname sama.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to share three new photographs of Prince Louis ahead of his first birthday tomorrow 🎈



The photographs were taken earlier this month by The Duchess at their home in Norfolk. pic.twitter.com/VOJ7rhKthz