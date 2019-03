Nosečniška garderoba Meghan Markle stala več kot pol milijona evrov

Da bo Meghan Markle ena najbolj modnih članic britanske kraljeve družine, je bilo jasno že, ko se je zaročila s princem Harryjem. Njene dih jemajoče in zavidljive modne izbire se nadaljujejo tudi v nosečnosti, a niso ravno poceni.

Spletna stran Love the Sales je pod drobnogled vzela vse njene nosečniške oprave in izračunala, koliko so bile vredne. Kot kaže, je vojvodinja Susseška do zdaj zanje zapravila približno 478 tisoč funtov, kar je okrog 557 tisoč evrov.

V povprečju je vsaka njena oprava, s katero se je pokazala v javnosti, stala 6.385 funtov (približno 7.431 evrov), pri čemer je najcenejša stala zgolj 25 funtov, najdražja pa kar deset tisoč funtov. Natančen popis oprav, na podlagi katerih so naredili izračun, lahko vidite tukaj.

Foto: Getty Images

Kar sedemkrat več kot svakinja Kate

Za nosečniško garderobo je zapravila bistveno več kot njena svakinja Kate Middleton, menda kar sedemkrat več, kar pa pri Love the Sales utemeljujejo s tem, da je Meghan že prej uživala v oblačilih priznanih modnih oblikovalcev.

"Njeno življenje so predstavljale rdeče preproge, kot nekdanja igralka je živela življenje zvezdnice in redno nosila priznane znamke, zato bi lahko rekli, da je njena vloga v kraljevem gospodinjstvu to samo še poudarila," so pojasnili. Kate medtem ne prihaja iz istega okolja ter se je tudi zato odločala za preprostejša in cenovno dostopnejša nosečniška oblačila.

Meghan je trenutno v zadnjem trimesečju nosečnosti, prvega otroka s princem Harryjem pričakujeta konec aprila.

Foto: Getty Images

