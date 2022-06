Kraljevi sorodnik pojasnil, zakaj je bil mali princ tako nemiren

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Princ Louis je med praznovanjem platinastega jubileja britanske kraljice ukradel vso pozornost in z nagajanjem svoji mami nasmejal ves svet. Zakaj je bil tako razposajen? Menda zato, ker je pojedel preveč slaščic.

Po štiridnevnem praznovanju platinastega jubileja kraljice Elizabete II. ima britanska kraljeva družina novo zvezdo. To je štiriletni princ Louis, najmlajši sin princa Williama in Kate Middleton, ki se je na slovesnostih požvižgal na protokol in se obnašal kot povsem običajen otrok, ki ga takšni dogodki nedvomno dolgočasijo.

Njegovo nemirno vedenje in nagajanje mami Kate je seveda sprožilo obilico komentarjev, od spravljivih, da je pač povsem običajen otrok, do kritičnih, češ da ga starša nista primerno vzgojila. Zdaj se je glede tega oglasil Mike Tindall, nekdanji igralec ragbija, sicer pa mož najstarejše kraljičine vnukinje Zare Tindall, ki je na nedeljskem sprevodu sedel tik za Louisom in ga tudi skušal pomiriti.

Tako je Mike Tindall v nedeljo šaljivo svaril princa Louisa, da ga ves čas opazuje.

"Louis se je le želel zabavati. Tudi moji hčerki sta vedno živahni in ju je težko umiriti," je Tindall dejal med gostovanjem v nekem podkastu, "na prireditvi je bilo povsod ogromno sladkarij in otroci so bili zaradi vsega tega sladkorja hiperaktivni."

Najbolj kul stric na Otoku

Dodal je, da je mladim članom kraljeve družine težko mirno spremljati tovrstne dogodke. "So zelo mladi, te stvari pa dolgo trajajo. Starši se pač trudimo po svojih najboljših močeh," je dejal Tindall, ki so mu britanski mediji medtem že pripeli vzdevek "kul stric", potem ko je v nedeljo skušal pomiriti princa Louisa in obenem brzdal svoji hčerki Mio in Leno.

Foto: Reuters

