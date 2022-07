Nova zvezda Wimbledona - princ George #foto

Najstarejši otrok princa Williama in Kate Middleton je prvič obiskal teniški turnir v Wimbledonu in se takoj znašel v središču pozornosti.

Člani britanske kraljeve družine so redni gledalci teniškega turnirja v Wimbledonu, letos pa se ga je prvič udeležil tudi princ George, sin princa Williama in Kate Middleton. Osemletnika so starši pripeljali na osrednji dogodek, finalni obračun med Nickom Kyrgiosom in Novakom Đokovićem.

Na igrišču je slavil Đoković, ob njem pa je vso pozornost požel princ George s svojimi grimasami na obrazu. Deček, sicer oblečen v resno obleko s kravato, je namreč živahno spremljal obračun na igrišču, se občasno kremžil, občasno pa očitno dolgočasil.

Ob tem so se britanski mediji spomnili, da spominja na svojega očeta Williama, ki je turnir v Wimbledonu prvič obiskal leta 1991, ko je imel devet let, tja pa je prišel z materjo, princeso Diano.

Še več ljudi pa je princ George s svojimi grimasami spomnil na njegovega mlajšega brata Louisa, ki je na podoben način vzbudil pozornost na praznovanju kraljičinega platinastega jubileja.

