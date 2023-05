Britanski kralj kronanje zaznamoval tudi s fotografijo s prestolonaslednikoma #foto

Ob kralju na obeh straneh stojita William in George in se smehljata.

Kralj sedi v sredini na prestolu, ki je bil leta 1902 izdelan za prihodnjega kralja Jurija V. in kraljico Marijo za uporabo ob kronanju kralja Edvarda VII. in je bil uporabljen tudi v ozadju pri kronanju kralja Jurija VI. leta 1937.

V rokah drži vladarsko kroglo in žezlo s križem

Karel III. in kraljica Camilla sta lani v Westminstrski dvorani uporabljala prestolonasledniški stol za sprejem nagovorov obeh domov parlamenta.

Kralj je upodobljen v oblačilu posesti in cesarski državni kroni, v rokah pa drži vladarsko kroglo in vladarsko žezlo s križem. Ob njem na obeh straneh stojita William in George in se smehljata.

Buckinghamska palača je v petek objavila še eno fotografijo, ki prikazuje Karla in njegovo ženo, kraljico Camillo, s častno stražo in prisotnimi damami. Fotografije je posnel Hugh Burnard, ki je leta 2005 posnel tudi poročne fotografije sedanjega kraljevega para, še poroča dpa.

Karel III. in njegova žena, kraljica Camilla, s častno stražo in prisotnimi damami Foto: Reuters

