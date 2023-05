Princ William s svojim govorom očeta ganil do solz, jokala je tudi kraljica #video

"Oče, vsi smo tako ponosni nate," je o očetu in novemu britanskemu kralju dejal princ William in spomnil tudi na pokojno kraljico Elizabeto II. Povedal je, da je njegova babica "tam zgoraj in nežno pazi na nas", ter dodal, da bi bila na svojega sina, kralja Karla III., zagotovo izjemno ponosna.

Poglejte, kaj je o očetu in njegovi pokojni babici povedal princ William:

Prestolonaslednik se je zaobljubil kralju in narodu

"Rad bi povedal nekaj besed o svojem očetu in zakaj mislim, da je ta konec tedna tako pomemben. Kot je rekla moja babica ob svojem kronanju, so kronanja naše upanje za prihodnost. Vem, da je tam zgoraj in nežno pazi na nas. Bila bi ponosna mama. V ozadju vsega tega dogajanja je le eno – služenje. Ko je moj oče tudi uradno postal kralj, se je zaobljubil služenju. Že 50 let namreč služi vsem v Združenem kraljestvu in državah Commonwealtha in s tem bo tudi nadaljeval. In kar je najbolj pomembno, moj oče je vedno razumel, da je treba služiti in podpirati ljudi vseh ras, ver in skupnosti," je v svojem govoru izpostavil princ William.

Prestolonaslednik se je zaobljubil tudi narodu in dejal: "Zavezujem se, da bom služil vsem − kralju, državi in Commonwealthu." Končal je z besedami: "Bog, obvaruj kralja." Množica pa je ponovila za njim in mu namenila velik aplavz.

Na koncertu ob platinastem jubileju pokojne kraljice Elizabete II. se je Charles kot Valižanski princ zahvalil svoji materi, zdaj pa je bil princ William tisti, ki se je zahvalil kralju kot njegov naslednik.

Koncert po kronanju so pripravili v čast kraljici Camilli in kralju Karlu III. Foto: Reuters

Princ Louis se koncerta po kronanju ni udeležil

Od kraljeve družine so se koncerta udeležili kralj Karel III. in kraljica Camilla, princ William z ženo Kate in najstarejšima otrokoma, princem Georgeem in princeso Charlotte, princ Edward z ženo Sophie, princ Andrew z bivšo ženo Sarah Ferguson ter Zara Tindall, hči princese Anne, z možem Mikom. Za kraljem in kraljico je sedel tudi britanski premier Rishi Sunak. Najmlajši sin princa Williama in princese Kate princ Louis se koncerta po kronanju ni udeležil, je pa veliko pozornosti pritegnil na samem kronanju.

Kako je bil videti koncert po kronanju, si oglejte spodaj:

Kraljico Camillo pa je ganil predvsem nastop 13-letne slepe pianistke Lucy Illingworth, ki je izvedla Bachov Preludij v C-duru.

Ob nastopu Lionela Richieja je zaplesal tudi kralj

Na koncertu so sicer nastopili številni znani glasbeniki, med njimi sir Bryn Terfel in italijanski tenorist Andrea Bocelli ter glasbeniki Olly Murs, Katy Perry in Lionel Richie. Slednja sta se dan prej udeležila tudi samega kronanja. Virtualno so se oglasili tudi številni znani igralci, med drugim Pierce Brosnan in Tom Cruise.

Člane kraljeve družine je navdušil predvsem nastop Lionela Richieja, ob katerem so skoraj vsi, tudi kralj, vstali in zaplesali.

Koncerta, ki so ga pripravili na gradu Windsor, se je sicer udeležilo 20 tisoč ljudi.

Fotogalerija s koncerta po kronanju:

