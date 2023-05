V Londonu kronajo kralja Karla III. #vŽivo

Čeprav je Karel III. postal kralj takoj ob smrti svoje matere Elizabete II. septembra lani, je kronanje starodaven obred, ki simbolizira začetek njegovega vladanja. Kronanje je nekoliko skromnejše od zadnjega leta 1953, ko je bila okronana Elizabeta II., tako v številu gostov in udeležencev kot dolžine sprevoda.

V okviru obreda, ki ga vodi canterburyjski nadškof Justin Welby, je bil Karel III. z besedami "predstavljam vam kralja Karla, vašega nespornega kralja" že uradno predstavljen zbranim. Ti so odgovarjali z besedami "Bog naj obvaruje kralja". Moderator škotske cerkve je nato kralju izročil posebej za to priložnost izdelano Biblijo.

V drugem delu je sledila prisega kralja, ki je med drugim obljubil, da bo ohranjal anglikansko cerkev in vladal v skladu z zakoni, obred vključuje še maziljenje, umestitev in samo kronanje.

Krona svetega Edvarda iz 17. stoletja, s katero bodo okronali Karla III. Foto: Reuters

Kljub tradicionalni simboliki je kralj želel v obred vpeljati tudi nekatere posodobitve. Med drugim prvič sodelujejo škofinje, voditelji verskih manjšin v državi, pomembno vlogo igrajo tudi keltski jeziki.

Kot kralj je namreč Karel III. tudi vodja anglikanske cerkve, a vodi versko in etnično veliko bolj raznoliko državo, kot jo je ob kronanju prevzela njegova mati. Ob visokih gostih poleg tega prvič sedijo tudi običajni predstavniki javnosti, ki so vabila prejeli zlasti zaradi udejstvovanja na področju dobrodelnosti.

Foto: Reuters

Medtem ko je kronanje Elizabete II. leta 1953 v opatiji spremljalo okoli 8000 ljudi, je Karla III. tokrat pričakalo nekaj več kot 2200 gostov iz 203 držav. Med glavnimi udeleženci so člani britanske kraljeve družine, pa tudi predstavniki domače politike, vključno s premierjem Rishijem Sunakom in njegovimi predhodniki.

Tam so še številni tuji voditelji, med njimi francoski predsednik Emmanuel Macron, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ameriška prva dama Jill Biden in soproga ukrajinskega predsednika Olena Zelenska. Med kraljevimi sorodniki pa je prispel tudi mlajši kraljev sin princ Harry.

Princ Harry ob prihodu v Westminstrsko opatijo Foto: Reuters

Prestolonaslednik William z ženo Kate Foto: Reuters

Princ George (v sredini), najstarejši sin Williama in Kate Foto: Reuters

Princesa Charlotte in princ Louis, mlajša otroka Williama in Kate Foto: Reuters

Med povabljenci na kronanju je tudi pevec Lionel Richie, ki bo v nedeljo nastopil na velikem koncertu, s katerim bodo proslavili kronanje. Foto: Reuters

Igralki Emma Thompson (levo) in Joanna Lumley (desno) Foto: Reuters

Med gosti v Westminstrski opatiji je tudi glasbenik Nick Cave. Foto: Reuters

Prva dama ZDA Jill Biden na kronanju zastopa svojega moža, ameriškega predsednika Joeja Bidna. Foto: Reuters

Žena ukrajinskega predsednika Olena Zelenska in ukrajinski premier Denis Šmigal. Foto: Reuters

Na kronanju so tudi vsi še živeči britanski predsedniki vlade. Foto: Reuters

Španski kralj Felipe s kraljico Letizio Foto: Reuters

Med gosti na kronanju je tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ki se je skupaj z drugimi voditelji že v petek zvečer udeležila sprejema v Buckinghamski palači. Kot je ob tem sporočila na Twitterju, se je kralj ob pozdravnem srečanju spomnil na obisk v Sloveniji leta 1998 ter dejal, da imamo lepo deželo s čudovito naravo.

Teme kronanja po novem odsevajo Karlova vseživljenjska prizadevanja na področju biotske raznovrstnosti in trajnostnega razvoja. Opatijo tako krasi sezonsko cvetje z več koncev britanskega otočja, v obredu uporabljajo ceremonialna oblačila s prejšnjih kronanj, olje za maziljenje pa je vegansko.

Aretacije protestnikov

V Londonu pa se ne zbirajo le podporniki, temveč tudi nasprotniki monarhije. Na trgu Trafalgar se je zbrala tudi skupina protestnikov s transparenti, ki nosijo napise, kot sta "Ukinite monarhijo" in "To ni moj kralj". K protestu, na katerem pričakujejo do 2000 ljudi, je pozvala skupina Republic, ki se zavzema za ukinitev monarhije.

Policija je sicer še pred začetkom protesta pridržala šesterico vodilnih članov skupine. Med njimi je tudi njen vodja Graham Smith, so navedli v skupini, ki dodaja, da so jim policisti tudi zasegli več sto transparentov. Policija, ki je v luči obsežne varnostne operacije dobila nova pooblastila, aretacij ni komentirala.

Foto: Reuters

Charles, najstarejši sin kraljice Elizabete II., je skoraj vse svoje življenje preživel v čakanju na prestol. V tem času se je spopadal s svojo podobo v javnosti, ko so mu med drugim očitali, da je bil prehladen do svoje prve žene Diane, včasih pa tudi, da se z javnim izražanjem stališč vmešava v politiko.

V vlogi prestolonaslednika je zabeležil številne rekorde. Je namreč prvi, ki je videl kronanje svoje matere Elizabete II. za kraljico, podrl je rekord v čakanju na prevzem monarhije in je tudi najstarejša oseba v zgodovini britanske monarhije, ki je prevzela žezlo.

Po smrti Elizabete II. septembra lani je pri 74 letih postal novi britanski kralj in si nadel vladarsko ime Karel III., danes pa ga bodo tudi uradno okronali za kralja. Kronanje predstavlja uraden obred ob prenosu naziva in pooblastil na novega kralja, obenem pa je tudi verska slovesnost, ki pomeni potrditev monarhove vloge kot vodje Anglikanske cerkve.

Kronanje Karla III. bo prek spletnih in televizijskih prenosov spremljalo občinstvo po vsem svetu, v Londonu pa so največji navdušenci nad monarhijo več dni kampirali na najboljših točkah za spremljanje kraljeve povorke.

V nedeljo so Britanci povabljeni, naj se pridružijo slavju z uličnimi zabavami in skupnimi kosili, v večernih urah pa se bo na travniku s pogledom na windsorski grad odvil koncert, na katerem bo nastopilo več zvenečih imen, med drugim skupina Take That ter pevca Katy Perry in Lionel Richie.

V ponedeljek, zadnji dan uradnega praznovanja kronanja, bo na Otoku dela prost dan, kralj Karel III. pa je ljudi pozval, naj ta dan posvetijo dobrodelnosti oziroma prostovoljstvu.

