Skladatelj Andrew Lloyd-Webber je spregovoril o skrivnostnem moškem, ki je sedel poleg njega na kronanju kralja Karla III. in za katerega so nekateri celo zmotno mislili, da je vanj preoblečena Meghan Markle. Za moškega, ki je nosil očala in brke in je bil oblečen precej drzno in nenavadno. Zaradi oprave je postal viralen, so zato nekateri predvidevali, da gre za ženo princa Harryja.

Skladatelj razkril identiteto glasbenega kolega

Prav tako so nekateri namigovali, da naj bi skrivnostni mož, ki je bil prisoten na kronanju, želel ukrasti kraljeve dragulje. Vsem napačnim namigovanjem in celo teorijam zarote se je zdaj s svojim zapisom slavni skladatelj odločil narediti konec in je zato razkril, da je skrivnostni mož komponist sir Karl Jenkins.

"Lahko potrdim, da verjetno ni bila MM in da na sebi ni imela draguljev, kolikor sem lahko videl," je na Twitterju zapisal skladatelj.

I can confirm it probably wasn’t MM and had no jewels on his person as far as I could see - ALW https://t.co/kBtHmn8BhL — Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) May 9, 2023

Petinsedemdesetletni angleški skladatelj je dodal, da je poleg njega sedel njegov glasbeni kolega, 79-letni komponist sir Karl Jenkins, ki je med drugim napisal skladbo Tros y Garreg - Crossing the Stone, ki so jo izvedli tudi med kronanjem novega kralja. Skladba je sicer del koncerta, ki ga je kralj naročil že pred dvema desetletjema, ko je bil še princ Walesa, poroča britanski Mirror.

Jenkins počaščen, Lloyd-Webber za kronanje napisal uvodno skladbo

Tudi Jenkins je bil počaščen, da je bil del tako velikega dogodka. "To dobro povzema valižansko kulturo in harfo, kralj Karel III. pa je vedno podpiral valižansko glasbo. Ne vem, ali si jo je izbral, a bil je vesel, da je bila tam. Vem, da mu je všeč, sicer me ne bi povabil," je za BBC dodal Jenkins.

Poleg njega je imel na kronanju pomembno vlogo tudi Andrew L. Webber, ki je za kronanje napisal uvodno skladbo, zaigrali pa so jo na začetku slovesnosti. Ta je nastala na začetku leta, ko se je slavni skladatelj žaloval za svojim sinom Nicholasom, ki je marca izgubil boj z rakom. Skladbo Make a Joyful Noise je bila tako prvič javno predvajana ob sobotnem ustoličenju novega angleškega kralja Karla III.