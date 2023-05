Pred domačo hišo napadli šefa največjega trgovca z zdravili v državi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec aprila so neznanci pred domačo hišo napadli Žigo Hienga, predsednika uprave Salusa, največjega trgovca z zdravili v državi, poroča portal Necenzurirano, to pa so potrdili tudi v podjetju. Skupina več oseb je Hienga ustrahovala, nekatere pa so z njim poskušale tudi fizično obračunati.

V Salusu so v sredo za Necenzurirano potrdili, da "je dejansko prišlo do dogodka, ki je po našem mnenju vseboval elemente kaznivega dejanja", zaradi česar so dogodek prijavili policiji, pišejo.

Na Policijski upravi Ljubljana so zaradi varstva osebnih podatkov odgovorili le, da "policisti v zadevi obravnavajo prijavo suma kaznivega dejanja iz poglavja zoper premoženje, prijava oškodovanca pa je bila podana zoper znano osebo".

Kdo stoji za napadom, ni znano, policija še zbira obvestila o dogodku, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, še navajajo.

Žiga Hieng je predsednik uprave Salusa od januarja 2018. Pred tem je bil svetovalec uprave in direktor Tosame. Med svoje največje uspehe uvršča rast in razvoj Skupine Salus, prevzem Skupine Sanolabor in prestrukturiranje prezadolžene Tosame. Foto: STA

Lani je Skupina Salus zaposlovala 480 ljudi in ustvarila rekordnih skoraj pol milijarde evrov prihodkov od prodaje. Od tega je več kot 400 milijonov evrov prejela od javnih naročnikov v Sloveniji, kot so Lekarna Ljubljana, UKC Ljubljana, UKC Maribor in Onkološki inštitut Ljubljana, še piše Necenzurirano.