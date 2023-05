V luči napadov v Srbiji in groženj ravnateljem od jutri v okolici šol povečan nadzor policije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V luči strelskih napadov v Srbiji in groženj, ki so jih prejeli ravnatelji nekaterih slovenskih šol, bodo od jutri policisti v okolici šol izvajali poostren nadzor. Gre za začasen ukrep. Policija bo ravnateljem tudi pomagala pri prepoznavanju morebitnih groženj, poroča RTV Slovenija.

Na elektronske naslove šol te dni prihaja več groženj in sporočil z grozilno vsebino. V četrtek so grozili ravnateljici trboveljske osnovne šole. Policisti se bodo zato hitreje odzivali na morebitne grožnje in okrepili svojo prisotnost okoli šol. Tam bodo ostali dokler bodo obstajale resne grožnje. Podrobnosti policija ne razkriva.

Ravnatelji medtem poudarjajo preventivno delovanje, na primer preprečevanje sovražnega govora tudi v politiki. Na osnovni šoli Savsko naselje v Ljubljani bodo jutri imeli minuto molka v spomin na žrtve v Srbiji, nato pa se z učenci o tej temi tudi pogovorili. "Ne moremo se delati, kot da se je tragedija zgodila nekje daleč stran od nas. Tudi mi imamo učence, ki prihajajo iz Srbije," je za RTV povedala tamkajšnja ravnateljica Verica Šenica Pavletič in ministrstvo za šolstvo pozvala, naj šolam pošljejo navodila, kako naj se odzovejo.