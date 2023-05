V trboveljski osnovni šoli zaradi grozilnega pisma okrepili varnostne ukrepe

Ravnateljica ene izmed trboveljskih osnovnih šol je v četrtek prejela elektronsko sporočilo z grozilno vsebino. Policija se je takoj odzvala in v sodelovanju s šolo izvedla prve nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi ter varnosti premoženja, ki jih bodo izvajali, dokler bo treba, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Navedli so tudi, da so policisti zavarovali dokaze in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo policija obvestila pristojno državno tožilstvo, so dodali na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Ravnateljica Osnovne šole Trbovlje Petra Čede je danes povedala, da si želijo, da bi bilo grozilno pismo zgolj neslana šala. Pouk na šoli danes poteka nemoteno, v šolo ni prišlo okoli deset odstotkov otrok. Sprejeli so tudi dodatne ukrepe, kar pomeni, da se v šolo ne more priti brez predhodne najave, vrata šole so zaklenjena, pred začetkom današnjega pouka pa so bili pred šolo in njihovo podružnično osnovno šolo tudi policisti.

Kot je še dejala Čedetova, so začeli še bolj pozorno opravljati dežurstva zlasti med odmorom in poukom, to pa bodo počeli vse do konca letošnjega šolskega leta.