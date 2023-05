V Srbiji bodo pokopali prve žrtve napadov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Srbiji, kjer se nadaljuje tridnevno žalovanje, bodo danes pokopali prve od skupno 17 smrtnih žrtev dveh strelskih napadov, ki sta v sredo in četrtek pretresla državo. Na srbskem veleposlaništvu v Ljubljani je tudi danes odprta žalna knjiga.

V Beogradu bodo pokopali štiri učence in varnostnika, ki so v sredo umrli v strelskem napadu 13-letnega učenca na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja. V vasi Malo Orašje blizu Mladenovca se bodo medtem poslovili od petih žrtev streljanja, v katerem je 20-letnik v četrtek ubil osem ljudi. Še trije pogrebi so predvideni v nedeljo.

V Srbiji se tudi nadaljuje tridnevno žalovanje, ki ga je vlada razglasila po prvem napadu v sredo. Zastave na javnih ustanovah v Srbiji visijo na pol droga, zabavne prireditve v času žalovanja so prepovedane, kulturne ustanove in mediji pa morajo svoj program prilagoditi žalovanju in spominu na žrtve.

Po napadih več kot deset ljudi še vedno v nevarnosti

Na srbskem veleposlaništvu v Ljubljani je tudi danes med 10. in 14. uro mogoč vpis v žalno knjigo, ki so jo odprli v petek. Srbska veleposlanica v Sloveniji se je ob tem zahvalila vsem državljanom Slovenije, ki so izrazili sočutje v težkih časih.

Strelska napada, po katerih je več kot deset ljudi še vedno v smrtni nevarnosti, sta pretresla Srbijo, močno sta odmevala tudi v Sloveniji in širše. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal dodatno zaostritev zakonodaje za nadzor nad orožjem. Za 20-letnega napadalca pri Mladenovcu so v petek odredili 48-urno pridržanje, za očeta 13-letnega strelca iz Beograda, ki je moril z očetovim orožjem, pa 30-dnevni pripor.