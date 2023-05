Po sredinem strelskem pohodu odstopil srbski minister za šolstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po sredinem strelskem pohodu v osnovni šoli v Beogradu, ko je 13-letni učenec ubil devet ljudi, osem učencev in varnostnika, šest učencev in učiteljica pa je bilo ranjenih, je danes srbski minister za šolstvo Branko Ružić sporočil, da nepreklicno odstopa s položaja.

Minister je premierki Ani Brnabić podal odstopno izjavo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

V odstopni izjavi je Ružić še enkrat izrekel najgloblje sožalje vsem, ki so izgubili svoje najdražje. "Naj mali angeli počivajo v miru in naj nam Bog pomaga, da se to nikoli več ne ponovi," je zapisal.

Poudaril je, da bodo dramatične podobe dogajanja v šoli ter solze ob izrekanju sožalja staršem, ki so izgubili otroke, za vselej ostali pečat na njegovi duši.

"Odstop je osebno, a tudi politično dejanje"

"Odstop je osebno, a tudi politično dejanje, v razvitih demokracijah je izraz moči, v naši regiji pa je pogosto izraz slabosti. Naj presodi javnost," je še zapisal v pismu premierki.

Ružić je bil od sredinega dogodka deležen pozivov k odstopu zaradi njegove moralne odgovornosti. Sindikat učiteljev pa je opozoril tudi na obupne razmere v srbskem šolstvu in celotnem izobraževalnem sistemu.