Srbija: zaradi grozilnih sporočil prijeli dva najstnika, pri tretjem našli pištolo

V dveh strelskih pohodih, ki sta Srbijo prizadela v zadnjih dneh, je bilo skupaj ubitih 17 ljudi. Približno dvajset ljudi je bilo ranjenih. Policija je v Srbiji v povezavi z grozilnimi sporočili in omenjenimi dogodki prijela dva najstnika, pri tretjem pa so doma našli pištolo.

V Srbiji je policija pridržala 14-letnika, ker naj bi deček na družbenem omrežju objavil fotografijo osumljenca umora osmih otrok in varnostnika Osnovne šole Vladislava Ribnikarja in poleg tega še grozilno sporočilo, poroča Index.hr.

V Knjaževcu pri Zaječarju na vzhodu Srbije je policija v petek prijela petnajstletnika zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje ogrožanja varnosti, poroča spletni portal Zaječar. 15-letni deček je dekletu iz razreda poslal grozilno sporočilo.

Policija je prav tako vdrla v hišo v Srbiji, kjer so pri sedemnajstletnem najstniku našli pištolo. Policija bo po nalogu Višjega državnega tožilstva v Vranju zoper sedemnajstletnika podala kazensko ovadbo.

Pretekle dni Srbijo zaznamovala dva strelska pohoda

Prvi strelski pohod se je zgodil v sredo v Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu, kjer je 13-letni Kosta Kecmanović z očetovo pištolo ubil osem svojih vrstnikov in hišnika ter ranil še šest učencev in učiteljico. Po masakru je bil aretiran in je v psihiatrični ustanovi. 13-letnik pa ne more kazensko odgovarjati, ker ni dopolnil 14 let.

Drugi strelski pohod pa se je zgodil v četrtek zvečer pri Mladenovcu nedaleč od Beograda, kjer je 21-letni Uroš Blažić v dveh vaseh z avtomatsko puško pobil osem ljudi in jih ranil 14. Na ljudi je streljal naključno. Prijeli so ga v sredo zjutraj pri Vranju in je v policijskem pridržanju. Grozi mu dosmrtna ječa.