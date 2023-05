Nov strelski napad: v ZDA moški ustrelil najstnico med igranjem skrivalnic

Incident se je zgodil v nedeljo v mestu Starks, 400 kilometrov zahodno od New Orleansa v zvezni državi Louisiana, so sporočili iz urada lokalnega šerifa.

Policisti, ki so prišli na kraj dogodka, so našli najstnico s strelno rano na zadnji strani glave. Zaradi poškodb, ki pa niso življenjsko ogrožajoče, so jo odpeljali v bolnišnico, navedbe policije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Policija je po preiskavi izvedela, da se je več mladih igralo "skrivalnice v soseski in se skrivalo na sosedovi posesti".

Lastnik posesti David Doyle je na vprašanje policistov pojasnil, da je "videl sence pred svojo hišo", šel noter in vzel strelno orožje. Nato se je vrnil ven in opazoval ljudi, ki so bežali z njegove posesti. Takrat je začel streljati nanje in nehote zadel dekle, je navedla policija.

Doyla so priprli in je obtožen v več točkah, med drugim zaradi hudega napada z orožjem, še poroča AFP.

Tokratni incident se je zgodil po nizu podobnih tragičnih primerov s strelnim orožjem, o katerih vsakodnevno poročajo iz ZDA. Aprila je bila v zvezni državi New York ustreljena 20-letna ženska, potem ko je pomotoma zapeljala na napačen dovoz. V Kansas Cityju je moški streljal na temnopoltega najstnika, ki je pomotoma pozvonil na vratih njegovega bivališča, in ga ranil. V Teksasu pa je moški streljal na navijačici, potem ko je ena od njiju pomotoma poskušala vstopiti v njegovo parkirano vozilo, in pri tem eno huje, drugo pa lažje ranil.