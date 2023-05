Harry po kronanju hitro nazaj v ZDA

Sin kralja Karla III. in pokojne princese Diane se je pred nekaj leti po poroki z ameriško igralko Meghan Markle odpovedal kraljevim dolžnostim in se preselil v ZDA. S kritikami na račun kraljeve družine je par na Otoku povzročil precej razburjenja, pod vprašajem je bila tudi Harryjeva udeležba na kronanju.

Archie je prav v soboto praznoval četrti rojstni dan in to naj bi bil tudi razlog za hitro Harryjevo vrnitev v Kalifornijo.

Princ se je v ZDA vrnil z letalom britanske letalske družbe British Airways.

Harry je bil navzoč na kronanju v Westminstrski opatiji, ni pa ga bilo zraven, ko je kraljeva družina z balona Buckinghamske palače pozdravila zbrano množico.

Sin kralja Karla III. in pokojne princese Diane se je pred nekaj leti po poroki z ameriško igralko Meghan Markle odpovedal kraljevim dolžnostim in se preselil v ZDA. S kritikami na račun kraljeve družine je par na Otoku povzročil precej razburjenja, pod vprašajem je bila tudi Harryjeva udeležba na kronanju.

V Združenem kraljestvu ob kronanju tudi danes praznično

Na današnjo nedeljo so Britanci povabljeni, naj se slavju ob kronanju pridružijo z druženji in skupnimi kosili s sosedi in prijatelji. Zvečer se bo nato v bližini windsorskega gradu odvil velik koncert, ki ga bo v živo prenašal britanski BBC in bo postregel tudi s plesnimi in drugimi nastopi.

Osrednji dogodek bo večerni koncert v Windsorju

Med nastopajočimi so med drugim Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Andrea Bocelli, Tom Jones, pa tudi raznovrstni zbori iz celotne države. Na dogodku, za katerega je BBC razdelil na tisoče brezplačnih vstopnic, pričakujejo okrog 20 tisoč gostov.

V okviru podaljšanega konca tedna ob kronanju novega monarha bo za Britance tudi ponedeljek dela prost dan. Kraljeva družina je ljudi pozvala, naj ta dan posvetijo zlasti dobrodelnemu udejstvovanju v svojih skupnostih.

Karla III., ki je prestol sicer zasedel že takoj ob smrti matere Elizabete II. septembra lani, so v Westminstrski opatiji v soboto pred okrog 2.200 gosti še uradno okronali. Obred je bil zakoreninjen v skoraj 1000 letih zgodovine, obenem pa prilagojen sodobnemu Združenemu kraljestvu.

Bilo je tudi nekoliko skromnejše od zadnjega leta 1953, ko je bila okronana Elizabeta II., tako v številu gostov in udeležencev kot dolžine sprevoda. Tega je kljub slabemu vremenu spremljalo na tisoče ljudi.