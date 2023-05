Najbolj vneti privrženci kraljeve družine že na svojih mestih #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Londonu potekajo še zadnje priprave na kronanje novega kralja, Karla III. Po več vajah, ki so po ulicah britanske prestolnice potekale tudi v nočnem času, se danes tja zgrinjajo visoki gostje z vsega sveta, ki jih bo kralj danes zvečer gostil na sprejemu. Najbolj vneti privrženci kraljeve družine pa so že zasedli najboljše položaje za ogled sprevoda.

V britanski prestolnici se po mesecih skrbnega načrtovanja in priprav danes začenja konec tedna, ki bo v celoti posvečen slovesnemu kronanju Karla III.

Prestol je sicer zasedel že takoj ob smrti svoje matere Elizabete II. septembra lani. Sobotno kronanje predstavlja uraden obred ob prenosu naziva in pooblastil na novega kralja, obenem pa je tudi verska slovesnost, ki pomeni potrditev monarhove vloge kot vodje anglikanske cerkve.

Tako v Londonu kot Windsorju, ki bosta glavni prizorišči dogodkov ob kronanju, potekajo še zadnje priprave na sprevode, množice in ulične zabave v znak ob praznovanju prvega kronanja po 70 letih. To bo tako glede dolžine kot številčnosti sodelujočih skromnejše kot Elizabetino leta 1953.

Gledalci se že zbirajo

Eden od znakov, da se je kolesje dogajanja že sprožilo, so največji navdušenci nad monarhijo, ki so v zadnjih dneh začeli zasedati najboljša mesta ob poti sprevoda, zlasti ob ulici The Mall, dolgi aveniji, ki se začne pri Buckinghamski palači.

Vsega skupaj ob poti sprevoda, ki bo Karla III. in njegovo ženo Camillo popeljal od palače do Westminstrske opatije in nato tudi nazaj, pričakujejo več deset tisoč ljudi, tako Britancev kot turistov. V opatijo je na obred povabljeni približno 2.300 ljudi, od tega okrog sto voditeljev držav.

Med gosti tudi Nataša Pirc Musar

Visoke goste bo kralj že danes zvečer gostil na sprejemu v Buckinghamski palači. Med njimi bo tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki na kronanje v London potuje z možem.

