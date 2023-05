Norveški kralj zaradi okužbe znova v bolnišnici

Norveškega kralja Haralda so zaradi okužbe sprejeli v bolnišnico, kjer bo ostal več dni, so danes sporočili iz palače v Oslu. 86-letni kralj, ki prestol zaseda že 32 let, je imel v zadnjih letih vrsto zdravstvenih težav in trenutno pri hoji uporablja bergle. Zaradi okužbe je v bolnišnici pristal že lani avgusta in decembra.