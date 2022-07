Kyrgiosa znerviral navijač in Đoković je osvojil 21. grand slam

Novak Đoković je v svojem osmem finalu še sedmič osvojil Wimbledon. To je njegova 21. lovorika na grand slamih. V finalu je po treh urah s 4:6, 6:3, 6:4 in s 7:6 premagal Nicka Kyrgiosa. Podaljšano igro četrtega niza je Srb dobil s 7:3, Avstralec se je že sredi dvoboja pustil znervirati navijaču, ki je navijal proti njemu.

Prvi niz je izgubil, naslednje tri pa dobil in sploh prvič v karieri premagal Kyrgiosa. Foto: Reuters Prvi niz svojega prvega finala na grand slamih v karieri je s 6:4 dobil Nick Kyrgios. Novak Đoković je v osmem finalu Wimbledona svojo moč pokazal v drugem in ga osvojil s 6:3. V tretjem nizu pa se je dvoboj prvič začel lomiti. Avstralec je povedel s 4:3, naslednje tri igre pa je dobil Srb in tako povedel z 2:1 v nizih. Avstralec se je vse bolj jezil, češ da ga moti eden od navijačev, ki navija proti njemu. Kyrgios je celo zahteval, da ga odstranijo s tribune. Odgovor sodnika pa: "Kako naj jaz vem, kdo to vpije."

Kyrgiosa je sredi dvoboja znerviral navijač in glava ni bila več na pravem mestu. Foto: Reuters Četrti niz je bil vseeno izenačen vse do konca. Odločala je podaljšana igra, kjer pa je bil Kyrgios znova preveč razdražen in je obupaval po vsaki izgubljeni točki. Đoković je v podaljšani igri povedel s 6:1 in za osem let mlajšega tekmeca je bil dvoboj izgubljen. Njegov 30 as je prišel prepozno. Srb je podaljšano igro dobil s 7:3 in tako odločilni četrti niz s 7:6. In tako je osvojil četrti zaporedni grand slam. Pokal je prejel iz rok Kate Middleton.

Zadnja točka, po kateri je Đokovič dvignil roke in znova pojedel košček svete trave:

Wimbledon, finale, ATP: Novak Đoković (Srb/1) : Nick Kyrgios (Avs) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6

Kyrgios je prvič igral finale grand slama. Đoković pravi, da ne zadnjič. Foto: Reuters Đokovič tako nadaljuje boj za kralja grand slamov. Številka 1 z 22 ostaja Rafael Nadal, ki je letošnji Wimbledon zaradi poškodbe predal pred polfinalom. Priljubljeni Nole jih ima zdaj 21, Roger Federer pa na tretjem mestu večne lestvice zmagovalcev grand slamov 20.

"Pokazal si, zakaj si zaslužiš, da postaneš eden najboljših na svetu. Zelo te spoštujem. Mislim, da te bomo v prihodnje še večkrat videli v zaključnih dvobojih grand slamov. Ne bi si mislil, da bom kdaj tako lepo govoril o tebi," je v prvi izjavi Kyrgiosu za dober finalni dvoboj čestital Đoković. "On je nekaj podobnega bogu," se je na tekmeca po dvoboju ozrl Avstralec in nadaljeval: "Čestitam mu za zmago, vsi vedo, da imava na trenutke težak odnos, ampak hvala, da si to zdržal." Nekoč sta se sovražila, zdaj drug do drugega gojita veliko spoštovanja.

Na osrednjem igrišču v Wimbledonu je priljubljeni Nole nepremagan od leta 2013. Foto: Reuters "Nimam več besed, kaj mi pomeni ta turnir. To bo za vedno moj najljubši turnir na svetu. Ko sem pri petih letih videl zmago Peta Samprasa v Wimbledonu, sem rekel staršema, naj mi kupita lopar. Nato sem vedno sanjal o tem, da bom enkrat zmagal na tej travi. Počaščen sem, da lahko stojim tukaj s to lovoriko." Na osrednjem igrišču v All England Clubu je nepremagan že od leta 2013. V rekordnem 32. finalu grand slamov Đoković ni le dosegel 21. zmage, ampak tudi pobral ček za 2,36 milijona evrov.

Zadnjih 10 zmagovalcev Wimbledona:



2022 - Novak Đoković

2021 - Novak Đoković

2019 - Novak Đoković

2018 - Novak Đoković

2017 - Roger Federer

2016 - Andy Murray

2015 - Novak Đoković

2014 - Novak Đoković

2013 - Andy Murray

2012 - Roger Federer