Đokoviću to še ni nikoli uspelo. "Boji se njegovega servisa."

Zmagovalec 20 grand slamov Novak Đoković se bo za sedmo wimbledonsko lovoriko pomeril z Nickom Kyrgiosom, ki bo sploh prvič igral finale enega od štirih največjih turnirjev na svetu. Prvi igralec lestvice ATP je v All England Clubu nepremagan zadnjih 27 dvobojev, torej vse od četrtfinalnega poraza proti Tomašu Berdychu leta 2017. Petintridesetletni Srb, ki je v Wimbledonu dobil že 85 dvobojev, bo igral svoj osmi finale na londonski sveti travi.

Zmagovalec 20 grand slamov se boji Kyrgiosovega servisa. Foto: Reuters Bi torej rekli, da osem let mlajši Avstralec nima nikakršnih možnosti. Pravzaprav ne. Đoković Kyrgiosa sploh še ni nikoli premagal. Razlog pa Avstralčev servis. Leta 2017 sta se pomerila prvič in po 25 asih je Kyrgios v Acapulcu zmagal. Teden pozneje ga je s 14 asi premagal še v Indian Wellsu. Odtlej pa se nista več pomerila. "Ker je Nickova izvedba servisa tako hitra, je njegov servis neberljiv. In Novak se boji njegovega servisa. Res se ga. Novak je pred leti dejal, da še ni igral proti boljšemu izvajalcu servisa," je dejal Craig O'Shannessy, ki je bil takrat član Đokovičevega trenerskega štaba. Skupaj sta skušala prebrati Kyrgiosov servis, a jima ni uspelo.

Na letošnjem turnirju v Wimbledonu je Nick Kyrgios na petih dvobojih sprožil 120 asov, Novak Đoković pa 50 na šestih dvobojih.

Đoković: Vesel, da je prišel Kyrgios v finale

Đoković in Kyrgios sta v soboto v Wimbledonu opravila vsak svoj trening. Foto: Reuters Po uvrstitvi v nedeljski finale je Đoković tako dejal, da je presenečen, da Kyrgios še ni nikoli igral finala grand slama in je samo 40. igralec jakostne lestvice. "Ne nek način je presenetljivo, kje je na lestvici in da še nikoli ni igral finala. Morda mu zato niste dajali možnosti za ta finale. A mi igralci smo vedno vedeli, kako nevaren je. Zaradi svojega sloga igre še posebej na travi."

Očitno je zdaj le dozorel in pustil za sabo neprimerno obnašanje na igriščih in izven njih. "Psihološko je v mnogo boljšem stanju kot pred leti. S časoma vsak dozori in razume, kaj mora storiti, da bo dosegel svoj maksimum. Kot navdušenec nad tenisom lahko rečem, da sem vesel, da je prišel v finale, saj je izjemen talent. Od prvega dne, ko je prišel na svetovno turnejo, smo od njega vsi veliko pričakovali," je še komentiral srbski tenisač, pa čeprav je zdaj on tisti, ki mu lahko prepreči osvojitev 21. grand slama, s katerim bi se približal rekorderju po osvojenih lovorikah na največjih turnirjih. To je Rafael Nadal (22), ki je zaradi poškodbe trebušne mišice še pred začetkom predal polfinalni dvoboj s Kyrgiosom.

Kyrgios: Če zmagam ali ne, bom vesel

"Če zmagam ali ne, bom vesel," pred finalom poudarja avstralski tenisač. "Gre za izjemen dosežek. Mislil sem že, da mi ne bo nikoli uspel." Že uvrstitev v polfinale WImbledona je bila njegova najvišja uvrstitev na grand slamih v karieri.