Đoković po zmagi nad Britancem ostaja v boju za 21. grand slam

Srbski teniški as Novak Đoković je drugi finalist Wimbledona, v polfinalu se je proti Britancu Cameronu Norrieju znašel v zaostanku z 0:1 v nizih, nato pa dobil naslednje tri in napredoval v že svoj 32. finale grand slama. V tem mu bo nasproti stal Avstralec Nick Kyrgios, ki je po odpovedi Rafaela Nadala napredoval brez boja. Đoković bo lovil 21. lovoriko na turnirjih velike četverice.

Wimbledon, ATP (polfinale): Petek, 8. julij:

Novak Đoković (Srb/1) : Cameron Norrie (VBr/9) 3:1 (2:6, 6:3, 6:2, 6:4)



35-letni Đoković, ki lovi svojo 21. turnirsko zmago na grand slamih, je 11. igral v polfinalu Wimbledona in 43. v polfinalu na vseh grand slamih. Po slabem začetku je svoj niz zmag na sveti travi podaljšal že na 27 in je tako le še korak od sedmega naslova v Wimbledonu, s čimer bi se izenačil z Američanom Petom Samprasom, medtem ko ima en naslov več Švicar Roger Federer.

Cameron Norrie je dobil prvi niz, nato pa ni zmogel slediti Srbovemu ritmu. Foto: Reuters Dvoboj se je za moški posamični tenis začel dokaj nenavadno, saj so gledalci v prvih petih igrah videli kar tri odvzeme servisa, za dva je na veselje domačih navijačev poskrbel 26-letni Norrie, ki je na letošnjem Wimbledonu sploh prvič v karieri prišel dlje od tretjega kroga, in povedel s 3:2, nato pa dobil še igro na svoj začetni udarec za 4:2. Še več, ob kar precej napakah Đokovića je v sedmi igri dobil novi dve žogici za "break" in prvo tudi unovčil za 5:2, nato pa dokončal delo za 6:2.

V drugem nizu sta igralca dobivala igre na svoj začetni udarec, je pa imel Đoković tri žogice za "break" do vključno šeste igre, a je Norrie vse napade odbil. V osmi igri pa je Srbu, trikratnemu branilcu naslova na sveti travi, uspelo dobiti igro na servis tekmeca in povesti s 5:3 ter nato še potrditi vodstvo za 6:3.

Đoković je v uvodu tretjega niza imel tri nove priložnosti za odvzem servisa in zadnjo tudi unovčil. Tudi pozneje je igral zanesljivo in po novem "breaku" povedel s 4:1 ter niz dobil s 6:2. Za nameček je že v prvi igri četrtega niza Srb zadal nov hud udarec domačemu favoritu, saj mu je spet odvzel servis. V peti igri je Norrie obranil kar štiri žogice za nov Đokovićev "break" in se obdržal v igri, toda prvi nosilec je delo na svoj servis do konca opravil po pričakovanjih in se prebil v 32. finale na grand slamih in 126. v karieri.

Rafael Nadal je bil primoran predati polfinalni dvoboj. Foto: Reuters

Že v četrtek pa je teniške navdušence po svetu razžalostila vest, da je zaradi poškodbe trebušne prepone moral nastop v polfinalu odpovedati Španec Rafael Nadal. "Zapuščam turnir. Videli ste, da sem že včeraj igral z bolečino, danes pa je zdravniški pregled pokazal, da imam manjšo raztrganino na trebušni preponi," je v četrtek sporočil Nadal, ki je v četrtfinalu po drami izločil Američana Taylorja Fritza.

V polfinalu bi se moral pomeriti z Avstralcem Nickom Kyrgiosom, ki pa se je tako že zavihtel v svoj prvi finale na turnirjih za grand slam. Kljub poškodbi pa Nadal ne bo dolgo počival, saj je sporočil še, da se namerava k treningom vrniti že čez teden dni. "Igranje z osnovne črte ne bi smelo biti velika težava," je po odstopu s turnirja o poškodbi dejal 36-letni Španec. "Pozitivna stvar je, da lahko treniram dlje od osnovne črte. To mi bo pomagalo, da se bom držal urnika turnirjev, kot sem si ga začrtal," je še dejal Nadal.

Španski teniški igralec je na četrtkovi novinarski konferenci še sporočil, da zdravniki pričakujejo, da bo potreboval približno tri ali štiri tedne turnirskega premora. Tako bi se lahko vrnil pravočasno za odprto prvenstvo ZDA, ki se bo v New Yorku začelo konec avgusta. Po odstopu je Nadal sicer ostal brez priložnosti za koledarski grand slam. Letos je namreč že osvojil tako Melbourne kot Pariz. Nazadnje je vse štiri turnirje za grand slam leta 1969 osvojil Avstralec Rod Laver.