Nadal po velikem trpljenju priznal: Hoteli so, da dvoboj predam

Rafael Nadal se je v sredo po pravi drami in težavah s poškodbo uvrstil v polfinale Wimbledona. 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je v drugem nizu zaprosil za zdravniški premor, saj je imel težave z bolečinami v abdominalnem delu. Na koncu je španski teniški igralec po štirih urah in 20 minutah igre premagal Američana Taylorja Fritza s 3:6, 7:5, 3:6, 7:5 in 7:6 (10-4).

There are people who inspire us

(inspire : to fill someone with confidence, hope, belief and desire to do something)

and this guy @RafaelNadal is one 🙌 pic.twitter.com/00FKzUcvkI — Ray Boyne (@AnalysisGaa) July 6, 2022

Rafa Nadal is not human. — US Open Tennis (@usopen) July 6, 2022

"Ne vem, kako mi je to uspelo. To je bil težek dvoboj proti odličnemu nasprotniku. Vse pohvale Taylorju, celotno sezono je igral odlično. Zame to ni bil lahek obračun, zato sem vesel, da sem se uvrstil v polfinale," je po zmagi dejal Nadal in nato priznal: "Telo na splošno je v redu, a imam težave za abdominalnim delom. Priznati moram, da res ni dobro. Na tem dvoboju sem moral najti način, da sem serviral nekoliko drugače, v veliko trenutkih sem razmišljal, da ne bom mogel dokončati tekme. A ne vem, na koncu mi je uspelo, igrišče, navijači so mi pri tem pomagali," je dejal Španec, ki v Wimbledonu v četrtfinalih še ni klonil. Zdaj je njegov izkupiček osem zmag.

Rafael Nadal se je po velikih mukah prebil v polfinale. Foto: Reuters

Ekipa hotela, da preda dvoboj

Kot je priznal po dvoboju, mu je njegova ekipa, predvsem oče Sebastian in sestra Maria, med dvobojem dejala, da mora obračun predati. "Zame je bilo to skoraj nepredstavljivo, bilo je težko, čeprav sem tudi sam razmišljal o tem. Nekajkrat v svoji karieri sem bil v to že primoran in to zares sovražim. Zato sem še naprej poskušal in to je to. V zdravniškem premoru ne morejo narediti kaj posebnega. Doktor je prišel, dal mi je protivnetno in analgetično zdravilo. Fizioterapevt je nato poskušal sprostiti mišico, a bilo je težko. Nič se ne da storiti, ko imaš takšne težave. Hotel sem si dati priložnost. Ni lahko zapustiti turnirja, sploh pa ne Wimbledona, čeprav je bila bolečina res huda," je priznal Nadal.

"Želel sem le končati dvoboj. Ni mi bilo pomembno, ali izgubim ali zmagam. To sem tudi storil, boril sem se. Ponosen sem na svojo borbenost in to, kako sem se boril v teh okoliščinah. Zdaj me čaka še nekaj testov. Bolečine so prisotne že nekaj dni. Brez dvoma pa je bilo danes najhuje, saj se je bolečina stopnjevala. Počakal bom na različne odzive, opravil bom več pregledov. To je bolj pomembno kot zmagati na Wimbledonu, saj gre za zdravje. Bomo videli, kaj bo," je v zvezi z zdravniškimi težavami povedal Španec.

Taylor Fritz je bil po koncu dvoboja zelo razočaran. Foto: Reuters

Po koncu dvoboja pa je bil zelo razočaran Fritz, ki je sicer Nadala letos že ugnal, marca je bil boljši na Indian Wellsu, a tudi takrat je Nadal igral poškodovan, saj je imel počeno rebro. "Bil je res zahteven obračun. Iskreno, verjetno me boli bolj kot katerikoli drugi poraz v karieri. Na koncu je bil Nadal zares zares dober. Mislim, da bi moral v določenih delih dvoboja narediti več. Veliko stvari sem prepustil njemu in on je storil, kar je moral storiti. Po koncu, ko sem sedel na stolu ob igrišču, sem se želel zjokati. Nikoli po porazu se še nisem počutil tako," je priznal Fritz, ki je tako sklenil svojo pot v Wimbledonu.

Nadal, ki lovi tretji letošnji naslov za grand slam, se bo v polfinalu pomeril z Avstralcem Nickom Kyrgiosom, ki je v četrtfinalu s 6:4, 6:3 in 7:6 (5) odpihnil Čilenca Cristiana Garina. "Upam, da bom pripravljen na igro. Nick je odličen igralec na vseh podlagah, a še posebej je odličen na travi. Za njim je odlična sezona na travnati podlagi in to bo zame velik izziv. Moral bom biti na sto odstotkih, če bom želel razmišljati o zmagi," je še priznal Nadal.

Preberite še: