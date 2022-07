Prvi nosilec Novak Đoković je izgubil uvodna dva niza četrtfinala Wimbledona, a vstal iz pepela in dobil naslednje tri. Kot da se je Jannik Sinner ustrašil uspeha kariere. Za 20-letnega Italijana je bil letošnji Wimbledon šele drugi v karieri, za 15 let starejšega Srba bo to enajsti nastop v polfinalu na sveti travi in 43. na grand slamih. Njegov polfinalni tekmec bo še en mladi up, 23-letni Cameron Norrie.

Sinner je dobil uvodna niza. Foto: Reuters "Mislim, da bo imel Jannik še veliko priložnosti. Za svoja leta je že zelo zrel. Želim mu veliko sreče," je po trdo prigarani četrtfinalni zmagi uvodoma dejal Novak Đoković. "V prvih dveh nizih je bil boljši. Pred tretjim nizom sem se malo pogovoril pred ogledalom." Deseti nosilec Jannik Sinner, ki je v osmini finala izločil španskega čudežnega dečka Carlosa Alcaraza, je namreč povedel s 7:5 in 6:2. "Dobro sem odigral tretji niz in videl, da je začel dvomiti o sebi," je o preobratu povedal 35-letni Đoković.

Igra za sedmo wimbledonsko zmago Foto: Reuters Srb je v nadaljevanju igral svoj tenis in dvoboj po treh urah in pol tudi dobil, zadnje tri nize s 6:3, 6:2 in 6:2. To je njegov 26. zaporedni osvojen wimbledonski dvoboj. V zadnjem nizu mu je uspel še udarec, ki se bo še dolgo predvajal na malih ekranih in družabnih omrežjih. Rešil je nemogočo žogico (poglejte v spodnjem videu).

Italijan je že z uvrstitvijo v četrtfinale izenačil svoj najboljši dosežek na grand slamih, Đoković ostaja v igri za svojo sedmo wimbledonsko zmago.

Najlepša točka dvoboja, ki je vzela dah:

Domačin Norrie prvič v polfinalu Wimbledona

Cameron Norrie Foto: Reuters V drugem dvoboju dneva sta se pomerila Britanec Cameron Norrie in Belgijec David Goffin. V petih nizih je s 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5 zmagal Norrie in se tako sploh prvič uvrstil v polfinale turnirja na londonski sveti travi. Že dolgo na osrednjem igrišču v All England Clubu ni bilo tako bučno. JKe šele četrti domačin, ki se je v odprti eri tenisa uvrstil med štiri najboljše v Wimbledonu. Triindvajsetletnik sicer rojen v Južni Afriki je še eden od nove teniške generacije, ki se letos z velikimi koraki prebija na svetovno sceno. Letos je že osvojil turnirja v Lyonu in Delray Beachu.

Welcome to the semi-finals, @cam_norrie! 🇬🇧



The Brit is into the final four of a Grand Slam for the first time, beating David Goffin 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5#Wimbledon pic.twitter.com/fPM33dGOB9 — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022

Drugi polfinalni par bo znan v sredo. Cristian Garin bo igral z Nickom Kyrgiosom, Rafaela Nadala pa čaka Taylor Fritz.