Karizmatični Avstralec pred četrtfinalom na kozarec vina

Nick Kyrgios je predzadnji tekmovalec, ki se je v moški konkurenci prebil v četrtfinale. Karizmatični Avstralec, o katerem je veliko govora zadnje dni, je v treh urah in 11 minutah v napetem dvoboju premagal komaj 20-letnega Američana Brandona Nakashimo. Po napornem obračunu z Američanom pa je po tekmi dejal, da si bo privoščil kozarec vina.

"I need a glass of wine for sure tonight!"



