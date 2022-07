Cirkus na sveti travi: Kar počne on, je nenehno ustrahovanje

Sobotni dvoboj tretjega kroga Wimbledona med Avstralcem Nickom Kyrgiosom in četrtim nosilcem Stefanom Cicipasem je bil poln napetosti, jeze, pregovarjanj s sodnikom, vložkov, ki so se končali z opozorili. Bolje se je v kaosu znašel kontroverzni Avstralec, ki je favoriziranega Grka znal sprovocirati in ga izločil s 6:7 (2), 6:4, 6:3, 7:6 (7). Cicipas je po dvoboju Kyrgiosa označil za ustrahovalca, ta pa je dejal, da ni bil on tisti, ki je z žogico poskušal zadeti tekmeca in gledalca.

Ko igra Nick Kyrgios, obstaja velika možnost, da se teniški dvoboj sprevrže v dramatični cirkus. Nič drugače ni bilo v soboto, ko se je Avstralec v Wimbledonu zoperstavil petemu igralcu sveta, Grku Stefanu Cicipasu. Ta je prvi niz dobil po tie-breaku, naslednji trije so pripadli temperamentnemu 27-letnemu tekmecu, ki je napredoval v četrti krog.

Grk je znova skrbel za pestro dogajanje na igrišču grand-slama. Potem ko si je po dvoboju v prvem krogu prislužil osem tisoč funtov kazni zaradi pljunka v smer gledalca, je tokrat imel znova veliko povedati glavnemu sodniku Damienu Dumusoisu, s svojimi potezami med dvobojem pa je ob živce močno spravljal Cicipasa.

"Nenehno spreminjate pravila"

Temu so ob koncu drugega niza, ki ga je Kyrgios dobil s 6:4, popustili živci, žogico je poslal med gledalce in za las zgrešil enega od navijačev. Cicipas si je za svoj vložek prislužil opozorilo, a je Avstralec menil, da bi ga morali diskvalificirati. Ob tem je spomnil na vložek Novaka Đokovića, zaradi katerega je bil Srb na OP ZDA 2020 diskvalificiran.

Stefanos Cicipas je takole žogo poslal med občinstvo:

Video of the Tsitsipas incident. Any different to Djokovic at US Open? pic.twitter.com/LgJMu5QxqY — TennisBuzz (@TennisBuzz) July 2, 2022

"To je izključitev. Se pravi lahko pošlješ žogo med gledalce, nekoga zadeneš in še naprej igraš? Si nor? Naj pridejo na igrišče vodilni, supervisorji, ker nisem še zaključil. Ne bom nadaljeval dvoboja, dokler stvari ne razčistimo. Nenehno spreminjate pravila ..." je Kyrgios od Dumusoisa zahteval, naj izključi Cicipasa.

Avstralec je imel znova veliko povedati sodniku. Foto: Guliverimage

Njegova želja ni bila uslišana, dvoboj se je nadaljeval, Avstralec se je še naprej mentalno igral z Grkom, ki je bil na robu obupa, v nekaterih delih dvoboja ga je v jezi poskušal večkrat zadeti z žogo. Farso, kot so partijo označili nekateri britanski mediji, je na koncu dobil Kyrgios, ki je točke nabiral tudi s servisi pod roko.

Cicipas Kyrgiosa označil za ustrahovalca

Cicipas je na koncu priznal, da ga je mentalno povsem zlomil, in Kyrgiosa označil za "bullyja", teniškega ustrahovalca. "Kar počne on, je nenehno ustrahovanje. Ustrahuje nasprotnike. Verjetno je bil tak tudi v šoli. Ne maram nasilnežev. Ne maram ljudi, ki ponižujejo druge ljudi. V svojem značaju ima tudi nekaj dobrih lastnosti. Ima pa tudi zelo zlobno stran, s katero lahko naredi veliko škode in slabega ljudem okoli sebe," je po dvoboju dejal Cicipas.

Foto: Guliverimage

Ob tem se je posul s pepelom za neprimeren vložek, ko je žogico poslal med občinstvo. "Moram reči, da je bilo to povsem neprimerno. Še nikoli nisem naredil česa takega. Opravičil sem se ljudem. Ne vem, kaj mi je takrat rojilo po glavi. Menim, da je bilo kriv neprestan cirkus na drugi strani mreže, ki je bil zame zelo utrujajoč. Zagotovo česa podobnega ne bom nikoli več naredil. Prevzemam odgovornost. A dogajalo se je nekaj, kar je povzročilo takšno obnašanje, ki ga pri sebi nisem vajen," se je še opravičil četrti nosilec, za katerega je sanj o grand slamu konec.

Kyrgios: On je bil tisti, ki je žogo udarjal vame in jo poslal med gledalce ...

"Ne vem, kako sem ga ustrahoval. On je bil tisti, ki je udarjal žoge vame, on je bil tisti, ki je nabil žogo v gledalca. Enostavno ne razumem, kaj sem naredil. Menim, da nisem bil agresiven ..." je v svoj zagovor dejal Kyrgios, ki ga v naslednjem krogu čaka Američan Brandon Nakashima.