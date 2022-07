Italijan izziva Nadala, med najboljših 16 kar trije novinci

Tretji na lestvici ATP, španec Rafael Nadal se bo ob 18.35 na osrednjem igrišču Wimbledona pomeril z italijanskim nasprotnikom Lorenzom Sonegom. Nekaj minut prej bosta svoj dvoboj za uvrstitev v osmino finala bila vročekrvni Avstralec Nick Kyrgios in Grk Stefanos Cicipas.

Dosešek kariere, svoje prve nastope v 4. krogu WImbledona, so si danes priborili kar trije. Avstralca Alex De Minaur in Jason Kubler, prvi je premagal domačina Liama Broadyja, drugi pa ameriškega tekmeca Jacka Socka, ter Američan Brandon Nakashima, ki je izločil Kolumbijca Daniela Galana. Kolumbijec se je sicer uvrstil v 3. krog, ko je zaradi pozitivnega testa svoj nastop odpovedal Španec Roberto Bautista Agut.

