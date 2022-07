Đoković se je poigral z rojakom, mladi Nizozemec še kar preseneča

Srbski as Novak Đoković je bil za razred boljši tekmec proti mlajšemu rojaku Miomirju Kecmanoviću. V uvodnem nizu mu je "zavezal kravato", z 1:0 v nizih (6:0) je povedel že po 24 minutah.

Šestkratni prvak Wimbledona je vknjižil 24. zaporedno zmago na sveti travi, 82. v Wimbledonu ter skupno že 330. na grand slamih. Turnir v Londonu je osvojil že trikrat zapored.

Prvič bo v tretjem krogu Wimbledona danes igral španski najstnik Carlos Alcaraz. Tega čaka dvoboj z 32. nosilcem turnirja, Nemcem Oscarjem Ottejem.

Srbskega favorita zdaj čaka nizozemska senzacija

V moški konkurenci presenetljiv niz nadaljuje nizozemska senzacija Tim van Rijthoven, ki je za sodelovanje na turnirju prejel vabilo organizatorja. Za uvrstitev v osmino finala je danes premagal 22. nosilca Gruzijca Nikoloza Basilašvilija s 6:4, 6:3, in 6:4. V prejšnjem krogu je v štirih nizih odpravil 15. nosilca Američana Reillyja Opelko.

Nizozemec se je v zadnjih treh sezonah spopadal s poškodbami in je letošnjo začel izven "top 250" igralcev na lestvici ATP. Petindvajsetletnik ima sicer že od svojega 18. leta precej zdravstvenih težav in ima za seboj napornih sedem let. "Zelo sem vesel, da sem tukaj, kjer sem zdaj in upam, da bom tu še več let," je dejal van Rijthoven.

Eight is great 💫



Tim van Rijthoven's brilliant run continues, making it eight victories in a row after beating Nikoloz Basilashvili 6-4, 6-3, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/Fn1otK8YH6 — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2022

Prejšnji mesec je v domačem Hertogenboschu zmagal na travnatem turnirju, potem ko je v finalu premagal prvega igralca sveta Rusa Danila Medvedjeva. Prav to mu je prineslo povabilo All Englad Cluba za nastop v Wimbledonu.

Formo iz Hertogenboscha je prenesel tudi na sveto travo. Proti Basilašviliju je danes zbral 53 asov in Gruzijec mu je servis odvzel le trikrat. "Trava mi ustreza, ustreza moji igri," je dejal Nizozemec, ki pa ga v naslednjem krogu čaka izjemno težak obračun. Pomeril se bo namreč s prvim nosilcem Srbom Novakom Đokovićem. "Pred začetkom turnirja, sem sanjal, da bi z njim igral," je še dodal 25-letnik.

Bedene sklenil nastope na sveti angleški travi

Aljaž Bedene je občutil moč Ekvadorca in Kolumbijca. Foto: Guliverimage Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je končal nastope na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu. Potem ko je med posamezniki v sredo izpadel v prvem krogu, je danes v paru s Korejcem Soonwoojem Kwonom izgubil še v prvem krogu dvojic. S 7:6 (5), 7:6 (4) in 6:3 sta bila boljša Ekvadorec Diego Hidalgo in Kolumbijec Cristian Rodriguez.

V dvoboju, ki je trajal dve uri in pol, sta s Korejcem prvi in drugi niz za las izgubila v podaljšanih igrah. Odločilni tretji niz pa je ekvadorsko-kolumbijska naveza hitro dobila v 30 minutah. Bedene, 202. igralec sveta, je tako končal nastope za tretji grand slam sezone.

Med posamezniki je bil od Slovenca v sredo s 4:6, 7:5, 6:4 in 7:5 boljši Nemec Maximilian Marterer.