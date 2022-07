Žalostna novica za Ronalda, Nadala in številne druge

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot poročajo španski mediji, je imel Eduardo Mena, sicer nekdanji nogometaš in priznani trener fitnesa, težave s srčno aorto in moral zato že dvakrat pod nož.

Mana je bil priznan strokovnjak za telesno pripravo, znan pa je bil tudi kot odličen nutricionist. Med njegovimi zvezdniškimi strankami so bili nogometni asi Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos in Roberto Carlos, voznik formule ena Fernando Alonso in številni drugi, tudi eden najboljših teniških igralcev vseh časov Rafael Nadal.

Med njegovimi strankami so bile tudi številne znane osebnosti iz sveta javnega življenja, pevci, igralci in drugi. Mena je bil dolgo časa tudi osebni trener igralca Arnolda Schwarzeneggerja, za boje z biki je pripravljal tudi matadorje.

Umrl je po nizu operacij aorte.

Preberite še: