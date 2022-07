Kaja Juvan v boj za podvig kariere

Potem ko je 21-letna Kaja Juvan že v uvodnem krogu pripravila manjše presenečenje in ugnala Brazilko Beatriz Haddad Maia s 6:4, 4:6, 6:2, je slovenska igralka nadaljevala dobre predstave na travi v Wimbledonu in dosegla še eno zmago. V drugem krogu tretjega grand slama sezone v Wimbledonu je premagala še Madžarko Dalmo Galfi s 7:5, 6:3. 62. igralka sveta Juvanova se bo za preboj med 16 najboljših pomerila z osem let starejšo 121. igralko sveta Heather Watson. Igralki sta se do zdaj pomerili le enkrat, zmage pa se je lani na OP ZDA v prvem krogu razveselila Juvanova.

Juvanova je tako vsaj ponovila lanski dosežek iz Wimbledona, takrat se je prav tako uvrstila v tretji krog, v katerem jo je ugnala Američanka Cora Gauff. Letošnja ovira pri preboju v nadaljevanje elitnega tekmovanja bo Britanka, ki je bila v drugem krogu s 7:5 in 6:4 boljša od Kitajke Qiang Wang.

Wimbledon, WTA (5. dan) 3. krog: Kaja Juvan (Slo) - Heather Watson (VBr)

Diane Parry (Fra) - Ons Jabeur (Tun/3)

Angelique Kerber (Nem/15) - Elise Mertens (Bel/24)

