Swiatkova ujela Hingisovo, domačinka izločila lansko finalistko

Iga Swiatek zabeležila 37. zaporedno zmago in s tem izenačila rekordni niz zmag Švicarke Martine Hingis.

Iga Swiatek zabeležila 37. zaporedno zmago in s tem izenačila rekordni niz zmag Švicarke Martine Hingis. Foto: Reuters

Poljakinja Iga Swiatek, trenutno najboljša teniška igralka na svetu, je v drugem krogu turnirja v Wimbledonu z nekaj težavami s 6:4, 4:6 in 6:3 ugnala Nizozemko Lesley Pattinamu Kerkhove, zabeležila 37. zaporedno zmago in s tem izenačila rekordni niz zmag Švicarke Martine Hingis, ki ji je enak dosežek uspel leta 1997. Swiatekova lahko postane sama rekorderka po tretjem krogu, če bo premagala Francozinjo Alize Cornet.

Zadnji poraz je Poljakinja doživela februarja v Dubaju, potem pa je nizala zmage v Dohi, Indian Wellsu, Miamiju, Stuttgartu, Rimu, Madridu in Parizu.

Po sredinih porazih Emme Raducanu in Andyja Murraya so lahko domači navijači danes bolj zadovoljni. Najprej jih je razveselila Katie Boulter, ki je v drugem krogu z 2:1 premagala šesto nosilko in lansko finalistko Čehinjo Karolino Pliškovo, nato pa pri moških še Liam Broady, ki je v petih nizih izločil 12. nosilca Argentinca Diega Schwartzmana.

Katie Boulter je izločila lansko finalistko Karolino Pliškovo. Foto: Reuters

Pliškova je proti domači adutinji sicer dobila prvi niz s 6:3, a je Boulterjeva nato odgovorila z zmago v "tie breaku" drugega niza, nato pa dobila še tretji niz.

V naslednji krog je napredovala četrta nosilka Španka Paula Badosa. Brez težav je ugnala Romunko Irino Baro s 6:3, 6:2, njena naslednja tekmica bo dvakratna zmagovalka Petra Kvitova, ki je prav tako ugnala romunsko tekmico, Ano Bogdan.