Đoković s svojo potezo dvignil veliko prahu

Novak Đoković je v tretjem krogu Wimbledona zlahka premagal Miomirja Kecmanovića s 6:0, 6:3, 6:4 in se uvrstil v naslednji krog, kjer ga čaka Nizozemec Tim Van Reithoven. A ob koncu dvoboja tretjega kroga se je zgodila situacija, ki je bila za večino nepričakovana in povsem nelogična. Đoković in Kecmanović sta se namreč takoj po dvoboju pri mreži prisrčno objela, nato pa je Kecmanović sodniku iztegnil roko, ko pa se je pričakovalo, da bo enako storil Đoković pa se to ni zgodilo.

Zasto se Novak nije pozdravio sa sudijom? Hm.. 🤔🤔 pic.twitter.com/7xsSRsHhMU — sportsscandals (@sportsscandals1) July 1, 2022

Najboljši srbski teniški igralec je o tem prejel tudi vprašanje na novinarski konferenci po koncu dvoboja. "Ali res nisem pozdravil sodnika?" je najprej dejal presenečeni Đoković in dodal: "A, zato me je on tako pogledal. Nič, opravičil se mu bom. Za to dejanje ni bilo nobenega razloga, ne vem točno, kaj se je zgodilo. Odkar smo imeli ta pravila zaradi koronavirusa, se nismo smeli rokovati, zato sem morda tudi zdaj ta del izpustil," je še dejal Srb, ki v Wimbledonu ob odsotnosti Rusa Daniila Medvedja in Nemca Alexandra Zvereva igra kot prvi nosilec.

Đoković je v petek dosegel že svojo 24. zaporedno zmago v Wimbledonu, skupno pa 330. na turnirjih za grand slam. "To pomeni, da že res dolgo igram tenis in zato sem zelo hvaležen, da sem še vedno v poziciji, da se borim na najvišjem nivoju in da se borim za zmage," je na vprašanje, koliko mu pomeni ta podatek, dejal Srb. Đoković je sicer na osrednjem igrišču v Wimbledonu nazadnje izgubil leta 2013, ko ga je v finalu s 6:4, 7:4 in 6:4 ugnal Škot Andy Murray.

