Đokoviću gre v Wimbledonu vse kot po maslu

Znana je prva polovica četrtfinalistov Wimbledona. Med najboljših osem so se prebili branilec naslova Novak Đoković, srbski zvezdnik je v štirih nizih ugnal Nizozemca Tima van Rijthovna, Belgijec David Goffin, Britanec Cameron Norrie in Italijan Jannik Sinner. Slovenski zahodni sosed, sicer 10. nosilec, je bil usoden za mladega španskega asa, petopostavljenega Carlosa Alcaraza.

Šestindvajsetletni Cameron Norrie je postal eden od le dveh Britancev, ki sta se v zadnjih 18 letih prebila do četrtfinala na sveti travi. To je uspelo še Andyju Murrayju, ki je turnir osvojil dvakrat (2013, 2016).

Za polfinalno vstopnico se bo 12. igralec sveta pomeril z Belgijcem Davidom Goffinom. Slednji se je drugič v karieri uvrstil med osem najboljših v All England Clubu, to mu je uspelo tudi leta 2019. Danes je 31-letnik v najdaljšem obračunu letošnjega Wimbledona s 7:6 (3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5 po štirih urah in 36 minutah ugnal Američana Francesa Tiafoa.

Jannik Sinner je izločil petopostavljenega Španca. Foto: Reuters

V dvoboju trenutno najboljših mladih tenisačev do 21. leta pa je Jannik Sinner nekoliko presenetljivo premagal Carlosa Alcaraza. Sinner do nastopa na letošnjem Wimbledonu sploh ni dobil posamičnega obračuna na travnati podlagi v glavnih delih žreba. Zdaj je nanizal že četrtega po vrsti, potem ko je po štirih nizih brez izgubljene igre na lasten začetni udarec ugnal leto mlajšega španskega tekmeca.

Novak izločil 104. igralca sveta

Prvi nosilec Wimbledona je za zmago nad nepostavljenim Nizozemcem potreboval štiri nize. Foto: Reuters Za konec nedeljskih posamičnih dvobojev v moški konkurenci je Novak Đoković v osmini finala prekrižal lopar z Nizozemcem Timom van Rijthovenom. Prvi favorit za osvojitev naslova je pričakovano izločil 104. igralca sveta, ki se v karieri na ATP lestvici še ni zavihtel med stoterico najboljših. Nizozemec je letos navdušil na domačem turnirju v s'Hertegenboschu, kjer je na travi izločil kar dva igralca iz najboljše deseterice na svetu, Kanadčana Felixa Auger-Aliassimeja in pa Rusa Danila Medvedjeva, ki letos ne sme tekmovati v Wimbledonu.

25-letni Nizozemec je nastopil v Londonu sploh prvič na turnirju grand slam. Prireditelji so mu omogočili posebno povabilo, Van Rijthoven jih je prepričal z nastopi na turnirju v domovini, ki ga je osvojil. Če bi Tim presenetil srbskega asa, bi postal prvi nizozemski četrtfinalist Wimbledona po letu 2004. Takrat je to uspelo Sjengu Schalknu. Ta podvig bi lahko uspel tudi Boticu van de Zandschulpu, ki se bo v ponedeljek v osmini finala pomeril z drugim nosilcem Rafaelom Nadalom.

Đoković je bil premočan, v četrtfinalu ga čaka dvoboj z Italijanom Jannikom Sinnerjem.