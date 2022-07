Stoječe ovacije za Federerja, ki je zaupal veliko željo #video

Osemkratni zmagovalec grand slama v Wimbledonu, skupno lastnik 20 lovorik na največjih turnirjih na svetu že eno leto ni igral na turneji, potem ko je moral avgusta lani vnovič na operacijsko mizo zaradi poškodbe kolena.

Stoječe ovacije za Rogerja Federerja:

"Upam, da se lahko še enkrat vrnem na to igrišče, resnično pogrešam vse tole," je dejal 40-letni Švicar Roger Federer na posebni slovesnosti na osrednjem igrišču v All England Clubu.

Na slovesnosti se je družil tako z Američanom Johnom McEnroejem ... Foto: Reuters

Federer, ki bo 8. avgusta praznoval 41. rojstni dan, je nazadnje igral prav v Wimbledonu, ko ga je v lanskem četrtfinalu premagal Poljak Hubert Hurkacz. Po zadnjih informacijah naj bi se na igrišča vrnil prav v Londonu na Laverjevem pokalu v mesecu septembru, nato pa si želi nastopiti na domačem turnirju v Baslu, poroča STA.

... kot tudi branilcem naslova Novakom Đokovićem. Foto: Reuters

Na prireditvi je med številnimi zdajšnjimi in nekdanjimi teniškimi zvezdniki sodeloval tudi Novak Đoković. Srbski as se letos poteguje za sedmi naslov v Wimbledonu, s čimer bi se izenačil z domačinom Williamom Renshawom (vsi naslovi pred odprto ero) in Američanom Petom Samprasom.