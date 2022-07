Torek je bil v Wimbledonu v znamenju uvodnih četrtfinalnih spopadov. Nepostavljeni Tatjana Maria in Jule Niemeier sta poskrbeli za nemški spopad. V treh nizih ga je dobila Maria in se pri 34 letih prvič prebila v polfinale enega od turnirjev za grand slam. V polfinalu se bo pomerila z dobro prijateljico Ons Jabeur.

Na ženskem turnirju v Wimbledonu je letos ogromno presenečenj. Za naslov se potegujejo le še štiri nosilke. V torek je bila na delu le ena, to je tretjepostavljena Ons Jabeur, ki je bila favoritinja proti Marie Bouzkovi. Pa je izgubila prvi niz s 3:6, sploh prvega v Wimbledonu letos. A Čehinja, šele 66. igralka sveta, ki je do letošnjega nastopa na Otoku na turnirjih za grand slam prišla najdlje do drugega kroga, v nadaljevanju proti Tunizijki ni imela več pravih možnosti. Preostala dva niza je Jabeurjeva dobila s 6:1 in 6:1.

Ons Jabeur se je stara 27 let prvič uvrstila v polfinale grand slama. Foto: Reuters Ons Jabeur, druga igralka s svetovne lestvice, je prva igralka iz Afrike, ki se je na turnirjih za grand slam prebila med štiri najboljše po Amandi Coetzer iz JAR (1997).

"Bila sem zelo nervozna, saj sem se zavedala pomembnosti dvoboja na igrišču, ki ga obožujem. Zato sem morala garati za vsako točko in šele ko sem se sprostila, sem prikazala svojo pravo igro," je povedala Tunizijka, ki je s tem zabeležila 35 zmago v sezoni. Več od nje jih ima le prva igralka sveta Iga Swiatek (44), ki je letošnji Wimbledon končala že v tretjem krogu..

Jule Niemeier Foto: Reuters V nemškem spopadu sta se za napredovanje med najboljše štiri udarili rojakinji, 34-letna dvakratna mamica Tatjana Maria, ta se je letos najbolj izkazala z zmago nad peto nosilko Mario Sakkari, in 22-letna Jule Niemeier, ki je na poti do četrtfinala izločila tudi drugo nosilko Anett Kontaveit.

Niemeierjeva je dobila prva niza, naslednja dva pa Maria, ki se je tako prvič uvrstila v polfinale enega od turnirjev za grand slam. Svoj prvi turnir največje četverice je odigrala leta 2017, doslej pa je najdlje prišle v Wimbledonu leta 2018, ko je bila četrtfinalistka.

Najlepša točka dvoboja, ki je vzela dah:

"What an astonishing point!"



A rally for the ages between Tatjana Maria and Jule Niemeier 🥵#Wimbledon pic.twitter.com/WrkFKSdaK4 — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022

"To je noro. Pred dobrim letom sem rodila drugo hčerko ... Izjemno je, da me lahko obe spremljata tukaj v Wimbledonu," je dejala 103. igralka lestvice WTA. S tem je postala šele šesta polfinalistka Wimbledona po dopolnjenem 34. rojstnem dnevu. Pred njo je to uspelo Venus Williams, Sereni Williams, Martini Navratilovi, Chris Evert in Bille Jean King.

Klepačeva za polfinale v sredo

Andreja Klepač bo na delu v sredo. Foto: Guliverimage/Getty Images V sredo se bodo za polfinalni vstopnici udarile še Avstralka hrvaških korenin Ajla Tomljanović in Kazahstanka Elena Rybakina ter Romunka Simona Halep in Američanka Amanda Anisimova.

Takrat bo nastopila tudi Andreja Klepač in se v konkurenci ženskih parov potegovala za polfinale. Skupaj s Čilenko Alexo Guarachi se bo udarila z belgijsko-kitajskim parom Mertens/Zhang. Primorko čaka zelo zahtevna ovira, saj sta tekmici prvi nosilki turnirja.