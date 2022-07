Nadal štiri ure in pol igral poškodovan ter zmagal!

Nadal je stiskal zobe že od prvega niza, a po zdravniškem odmoru je lahko igral naprej. Foto: Reuters Veteran pri 36 letih Rafael Nadal, ki je z 22 osvojenimi grand slami rekorder, se je v zadnjem četrtfinalu letošnjega Wimbledona pomeril s 24-letnim Taylorjem Fritzem. Španec je v prvem nizu vodil z 1:3, nato pa je kar naenkrat popustil. Tako je niz dobil Američan s 6:3. Nadala so namreč pestile hude bolečine v predelu trebušne prepone. O njeni poškodbi pred dvobojem ni želel govoriti. In podoben je bil tudi začetek v drugem nizu: Nadal je povedel s 3:1, Fritz nato izenačil. Drugi nosilec je vzel zdravniški premor. Z obrazov njegove ekipe na tribuni je bilo razbrati, da ne bo mogel nadaljevati.

Fritz je zapravil izjemno priložnost, da bi premagal poškodovanega Nadala. Foto: Reuters A če je kdo v svetu tenisa, ki ga ne smeš nikoli odpisati, je to prav Nadal. V nadaljevanju je igral bolje, vendar je še vedno stiskal zobe. Drugi niz je dobil s 7:5, tretjega pa izgubil s 3:6, a je nato v četrtem v podaljšani igri izvlekel odločilni peti niz (7:5). Mislili smo, da je odločila že maratonska sedma igra, ko je Nadal izkoristil četrto priložnost za brejk in povedel s 4:3. Zdelo se je namreč, da je začel Fritz dvomiti o sebi. Pa očitno ni! Dobil je naslednji dve igri. Izenačen dvoboj se je nadaljeval vse do podaljšanje igre, ki se je po novih pravilih igrala do deset. Ta pa je povsem pripadla Nadalu. Povedel je s 5:0 in jo dobil z 10:4.

"Ne vem, kako mi je uspelo," so bile prve Nadalove besede po uvrstitvi v polfinale. "V trebuhu nekaj ni v redu. Nekajkrat sem pomislil, da ne bom mogel dokončati dvoboja. Ampak igrišče, navijači ... Nekaj mi je dalo moč." In dobil je velik aplavz na osrednjem igrišču v All England Clubu. V polfinalu ga čaka Nick Kyrgios. To bo njun deseti dvoboj, zadnje tri je dobil Španec. "Upam, da bom sploh pripravljen za igro. Kyrgios pa je na travi v zelo dobri formi. Zelo težko bo."

Wimbledon, ATP (četrtfinale): Sreda, 6. julij:

Rafael Nadal (Špa/2) : Taylor Fritz (ZDA/11) 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4);

Nick Kyrgios (Avs) : Cristian Garin (Čil) 6:4, 6:3, 7:6 (5).

Kyrgios prvič v polfinalu grand slama

Nick Kyrgios Foto: Reuters Kyrgios je dosegel svojo še 12. zaporedno zmago na travnati podlagi. Tretjič v karieri je igral četrtfinale grand slama in se prvič uvrstil v polfinale. Cristiana Garino, ki je že s četrtfinalom dosegel rezultat kariere, je premagal v treh nizih s 6:3, 6:3 in 7:6. Oba sta na letošnjem Wimbledonu nepostavljena.

"Mislil, da je moj vlak že odpeljal. V karieri nisem vsega storil prav in mislil sem, da sem morda zamudil okno, da ustvarim nekaj velikega. Res sem ponosen, kako sem se pobral," je v prvi izjavi dejal Avstralec, ki je običajno v središču pozornosti zaradi neprimernega obnašanja, zdaj je končno tudi zaradi vrhunskega tenisa.

Na igrišču številka ena je Kyrgios za napredovanje porabil dve uri in 15 minut. Čeprav je slavil po treh nizih, je po dvoboju izpostavil, da je bil ta tesnejši in da je imel ob tem tudi nekaj sreče. "Zdelo se mi je, da sem bil vseskozi pod pritiskom, Garin je odličen igralec, zelo samozavesten, potem ko se je uvrstil v svoj prvi četrtfinale. Kakšna izkoriščena brejk priložnost tu ali tam, in kaj hitro bi se vse lahko obrnilo drugače. Imel sem precej sreče, a to bom vzel in se pripravil na naslednji obračun."