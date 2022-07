Đokovića je na kolena spravil le Hrvat

Novak Đoković je v torek v četrtfinalu Wimbledona vstal od mrtvih in po zaostanku z 0:2 v nizih na koncu s 3:2 odpravil Italijana Jannika Sinnerja. To je bila njegova tretja vrnitev v Wimbledonu po takšnem zaostanku, zadnjič mu je to uspelo leta 2015. "Čeprav tenis profesionalno igram že 20 let, se na igrišču spopadam z enakimi občutki dvoma kot vsi preostali," je po dvoboju priznal Srb.

Srbski teniški igralec Novak Đoković je v torek dosegel svojo 37. zmago v petih nizih v karieri, ob tem ima še deset porazov. Dobil je zadnjih osem takšnih obračunov, nazadnje ga je v petih nizih leta 2019 na Roland Garrosu ugnal Dominic Thiem. V prvih dveh nizih proti Italijanu Janniku Sinnerju je bil Đoković povsem nemočen. Sinner je prva dva niza dobil s 7:5 in 6:2 in bil v svojem prvem četrtfinalu v Wimbledonu blizu uspeha. A Đoković se je kot že nemalokrat prej prebudil in na svoj račun nanizal tri zmage v nizih s 6:3, 6:2 in 6:2 ter se tako uvrstil v polfinale.

Đoković in Sinner sta igrala tri ure in 35 minut. Foto: Reuters

"Prva dva niza sta bila v primerjavi z drugimi tremi dve različni tekmi. Jannik je bil v dveh nizih boljši nasprotnik. Potem sem zapustil igrišče, se med odmorom malce osvežil in se v ogledalu v garderobi pogovoril sam s sabo. V takšnih okoliščinah, ko se ti na dvoboju ne dogaja prav nič pozitivnega in nasprotnik dominira, so takšne stvari res pomembne. Pomembno je, da si vzameš manjši premor, si rečeš nekaj spodbudnih besed in poskušaš zbrati misli. O vsem moraš razmisliti, zbistriti glavo in se lotiti nasprotnika z najboljšo mogočo igro," je po koncu priznal Đoković.

Đoković je verjel v preobrat. Foto: Reuters

"Čeprav tenis profesionalno igram že 20 let, se na igrišču spopadam z enakimi občutki dvoma kot vsi preostali. Notranji boj je vedno največji boj tako na igrišču kot zunaj njega, zato je zmagati v takšnih bojih velik izziv. Ko enkrat dobiš dvoboj sam s sabo, je veliko večja možnost, da bodo šle stvari v pravo smer tudi na igrišču," je o mentalni pripravljenosti dejal Srb.

Đoković je po koncu dvoboja priznal, da se je zavedal, da se lahko vrne v igro. "Vedel sem, da bodo moje izkušnje slej ko prej odločilne v položaju, kot je bil ta. Nisem imel težave s fizično pripravljenostjo ali s kakšno poškodbo. Prišel je trenutek, v katerem se je zgodil preobrat. Zelo je bilo pomembno, da sem dobro odigral začetek tretjega niza, da sem Janniku hitro vzel igro na njegov servis."

Pred 16 leti doživel edini poraz

Đoković se je z zmago še sedmič v svoji karieri vrnil po zaostanku z 0:2 v nizih, v dvobojih, v katerih je v Wimbledonu odigral pet nizov, pa je zdaj njegov izplen deset zmag in le en poraz. Edini poraz do zdaj mu je v Wimbledonu prizadejal Mario Ančić, ki je bil od Srba leta 2006 boljši s 6:4, 4:6, 4:6, 7:5 in 6:3. "Seveda je veliko odvisno od nasprotnika in podlage, na kateri igraš, a boljše ko igraš v petem nizu, boljše se potem počutiš tudi na naslednjih obračunih, ko igraš peti niz. Sinner v karieri ni odigral veliko dvobojev s petimi nizi, hkrati je bil to njegov prvi četrtfinale v Wimbledonu, ob tem pa je do zdaj bolj redko igral na osrednjem igrišču," je o svojem nasprotniku povedal Srb.

"Vse te stvari vplivajo. Zagotovo ti mentalno pomaga, da si v preteklosti že bil v takšnih položajih in sam pri sebi veš, da si zmožen preobrata, ker ti je to že uspelo tudi v preteklosti. Jannik ob prihodu na igrišče ni imel veliko izgubiti, a to se je spremenilo, ko je vodil z 2:0 v nizih. To sem začutil," je še dejal Đoković.

Srbski teniški igralec se bo v polfinalu pomeril z Britancem Cameronom Norriejem, ki je v četrtfinalu ugnal Belgijca Davida Goffina s 3:6, 7:5, 2:6, 6:3 in 7:5.

