Prejšnji teden so na družbenih omrežjih zaokrožili posnetki treninga Novaka Đokovića in njegovega sina Stefana, pri čemer je tudi Đoković objavil kolaž fotografij, na kateri oba udarjata forhend. Zraven je zapisal, "kako kul je videti kaj takega".

Posnetek in fotografiji so kajpak vzbudili ogromno pozornosti, saj so dali slutiti, da tudi sin 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam stopa po teniških stopinjah svojega slavnega očeta. Ta se je na družbenih omrežjih že maja pohvalil, da je njegov sin svoj prvi turnir osvojil na isti dan, kot je on zmagal na turnirju Italian Open, njun uspeh pa opisal kot "sunshine double" (sončni dvojec).

Zdaj je na vprašanja o sinovi teniški karieri odgovarjal tudi po nedeljski zmagi nad Timom van Rijthovenom v Wimbledonu.

"Če bo želel biti teniški igralec, ga bom podprl, a za to je še prezgodaj"

Novak Đoković s sinom Stefanom. Foto: Reuters "Skušam izkoristiti vsako priložnost za igro z njim, saj je trenutno povsem vpet v tenis," je povedal Đoković. "Zanima ga vse, kar je povezano s tenisom. Spremlja, analizira. Če bo res želel postati profesionalni igralec tenisa, ga bom podpiral na vse mogoče načine," je napovedal srbski zvezdnik, ki pa se hkrati zaveda, da je za visokoleteče načrte glede sinove kariere še mnogo prezgodaj.

"Če sem povsem iskren, je za pogovore o tem še prezgodaj, saj nima niti osem let. Zame je v prvi vrsti najpomembneje to, da imava odnos oče in sin in da uživa življenje."

Dodal je, da se mu zdi izjemno pomembno, da je izpostavljen tudi drugim športom.

"Zdi se mi pomembno, da se, še posebej pri tej starosti, spozna z različnimi športi, različnimi gibanji in dejavnostmi," je dodal šestkratni zmagovalec Wimbledona, kjer mu za zdaj dobro kaže.

Izkušeni Srb se bo v četrtfinalu pomeril z 20-letnim Italijanom Jannikom Sinnerjem, ki se je po včerajšnji zmagi nad petim nosilcem, Špancem Carlosom Alcarazom, prvič v karieri uvrstil v četrtfinale grand slama v Wimbledonu.