Princ William prireja veliko božično zabavo, Harry in Meghan nista povabljena

Princ William je ta teden med obiskom angleških vojakov in njihovih družin razkril, kako bo kraljeva družina preživela božične praznike. "Na posestvu Sandringham v Norfolku bomo," je dejal, "na božič se nas bo zbralo 45. Ne bo tiho, bučno bo."

Sandringham je podeželsko posestvo kralja Karla III. in kraljice Camille, kjer kraljeva družina božične praznike preživlja že vse od leta 1988.

Kraljeva družina ob lanskem praznovanju božiča Foto: Guliverimage

Kdo vse bo na seznamu 45 gostov, ki jih je omenjal William, ni znano, zagotovo pa bodo tam njegova žena Kate in otroci George, Charlotte in Louis. Medtem pa po poročanju Page Six vabila na družinsko božično praznovanje nista dobila Williamov brat Harry in njegova žena Meghan. Najverjetneje ga tudi nista pričakovala, zadnjič sta božič s kraljevo družino praznovala leta 2018.

Leta 2018, ko sta se poročila, sta Harry in Meghan božične praznike zadnjič preživela s kraljevo družino. Foto: Guliverimage