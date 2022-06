William in Kate se selita v "skromno kočo" kraljevih škandalov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Princ William se s svojo družino poleti seli v Adelaide Cottage na posestvu Windsor, kjer živi tudi kraljica Elizabeta, poroča Daily Mail. Družina ima sicer še dva doma Apartma 1A v Kensingtonski palači in hišo Anmer Hall na posestvu Sandringham, v Windsor pa se selita, saj si želita biti bližje kraljici.

Kraljevi par vztraja, "da v hiši ne bo živel nihče od osebja" in da si želita le "skromno, ne preveč vpadljivo stanovanje, ki ne potrebuje prenove".

Adelaide Cottage, ki je v središču zasebnega kraljevega parka Crown Estate, je bila leta 1831 zgrajena kot zatočišče za ženo Williama IV., kraljico Adelaide iz Saxe-Meiningena. Zgradba pa je bila prizorišče številnih škandalov, zaradi katerih je kraljeva družina skoraj razpadla.

V Adelaide Cottage so štiri spalnice. Foto: Posnetek zaslona

Afera, ki je skoraj razdrla kraljevo družino

Leta 1944 je hiša postala rezidenca kapitana Petra Townsenda, ki je kot častnik služil kralju Juriju VI., in njegove žene Rosemary. Imela sta dva sinova, Gilesa in Huga.

Townsend je takrat očaral princeso Margareto, ki je bila šele 13-letna šolarka. Posestvo je obiskovala skupaj s sestro, bodočo kraljico Elizabeto. Ni jasno, kdaj se je afera med Townsendom in Margareto začela, vendar domnevajo, da že leta 1947, ko je bil on star 32 let, ona pa 17. Townsend je začel princeso spremljati na vseh kraljevskih potovanjih. Zaradi njune afere se je leta 1952 ločil od žene.

Čeprav sta bila Townsend in Margareta srečna, pa je bilo njuno razmerje že od začetka obsojeno na propad. Kraljevi zakon namreč navaja, da se noben član kraljeve družine ne sme poročiti z ločencem, dokler je njegov nekdanji partner še živ. Vlada je princesi dala ultimat, da ji bodo odvzeli vse kraljeve privilegije, vključno z dohodki, če se poroči s Townsendom. Princesa je nato končala razmerje in se tri leta pozneje poročila s fotografom Antonyjem Armstrongom-Jonesom.

Iz Adelaide Cottage v grad Windsor je mogoče priti skozi sedem vhodov, ki članom kraljeve družine zagotavljajo več zasebnosti. Foto: Posnetek zaslona

Adelaide Cottage stoji na zemljišču, velikem 655 hektarjev, blizu kapele svetega Jurija in gradu Windsor. V bližini živijo tudi Clooneyjevi, sir Elton John in igralka Anna Friel.

Otroci bodo obiskovali lokalno šolo

Glavna urednica revije Majesty Magazine Ingrid Seward je dejala, da kraljica okoli sebe potrebuje več ljudi, kot je William: "Pogosto je sama, ima le osebje, zato se bo razveselila Williama, Kate in njenih treh pravnukov, ki bodo oddaljeni le deset minut."

Osemletni George, sedemletna Charlotte in štiriletni Louis bodo zapustili pripravljalno šolo v Batterseaju in septembra vstopili v lokalno šolo.

"Kate in William sta si zelo želela skromnega doma, da bi začela novo življenje v Windsorju. Aidelaide Cottage temu ustreza. Nista imela drugih zahtev kot prijeten družinski dom v bližini kraljice in šol," je za Daily Mail povedal vir blizu kraljeve družine.

Leta 2015 so jo prenovili

Za razliko od Williamovega brata Harryja in njegove žene Meghan Markle, ki sta za prenovo bližnje hiše porabila 2,6 milijona funtov, Adelaide Cottage ne potrebuje prenove.

Leta 2015 so jo prenovili, še vedno pa se ponaša z izvirnimi značilnostmi, vključno z marmornim grško-egiptovskim kaminom in glavno spalnico s stropom s pozlačenimi delfini in okraski iz vrvi, ponovno uporabljenimi s kraljeve jahte Royal George. Iz Adelaide Cottage v grad Windsor pa je mogoče priti skozi sedem vhodov, ki članom kraljeve družine zagotavljajo več zasebnosti.

Preberite še: