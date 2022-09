V središču Splita težave povzročajo nelegalni bankomati #video

Letos imajo številna hrvaška mesta težave z razuzdanimi turisti, ki popivajo, razgrajajo in bruhajo po mestu. Podobo starega mestnega jedra Splita pa kazijo tudi številni nelegalno postavljeni bankomati, ki nimajo urejene dokumentacije. Od okrog 100 bankomatov, na katerih lahko v Splitu dvignete gotovino, jih ima zgolj slabih 20 potrebno dovoljenje zavoda za kulturno dediščino, nobeden pa nima pogodbe z občino. Prebivalci Splita so zato ustanovili posebno civilno iniciativo, ki bo skupaj z zavodom in mestno občino poskušala najti rešitev.

V poletnih mesecih so se v hrvaška mesta vrnili turisti, z njimi pa tudi številne težave, od bruhanja po ulicah, popivanja in celo spolnih odnosov sredi belega dne, prav zaradi turizma pa boste v samem središču Splita na vsakem koraku našli tudi bankomate.

Na dolžini 340 metrov našteli kar 21 bankomatov

"Na približno 340 metrih smo našteli 21 bankomatov. Nihče od njih nima z mestno občino sklenjene pogodbe za uporabo površine, postavljeni so namreč na javnih površinah," je povedal podžupan Splita Bojan Ivošević.

"V zgodovinskem mestnem jedru je v povprečju na vsakih 15 metrov en bankomat. In tudi za domačine postajajo moteči, saj so različnih barv in velikosti," je dodal Mirko, prebivalec mesta Split.

"Mislim, da imamo preveč bankomatov, preveč jih je v starem mestnem jedru. Bankomati so pobarvani tako, da so videti kot papige," je dodal še Miroslav, prav tako prebivalec mesta in dodal: "Ukiniti bi jih bilo treba. Zakaj? Zato, ker imamo malo denarja. In kaj je potem smisel tega, da se ti bankomati nabirajo in nam zaračunavajo dvige."

Nobeden od bankomatov z mestom nima podpisane pogodbe

Le okrog 18 od stotih bankomatov ima vso potrebno dokumentacijo, nobeden od teh bankomatov pa nima podpisane pogodbe z mestom. Bankomati na vsakem vogalu so presenetili tudi marsikaterega turista. Na Švedskem lahko na primer denar dvignejo zgolj na banki ali na bankomatu, ki stoji pri njej.

"Moramo iti na banko, v poslovalnico, da dvignemo denar. Tukaj je veliko bankomatov, skoraj na vsaki ulici jih je več, dvig gotovine je preprost," sta povedali turistki iz Švice Estel in Olivia.

Mestne oblasti so zato zaostrile pravila postavljanja, poleg soglasja mestnega konservatorskega oddelka bo za postavitev vsakega novega bankomata potrebno tudi soglasje mesta. A kaj storiti s tistimi, ki že stojijo? Občina in zavod za kulturno dediščino zgolj prelagata odgovornost.

Podžupan mesta čaka, da pristojni začnejo opravljati svoje delo

"Zdi se malo nenavadno, da se mesto Split na eni strani bojuje za ohranjanje naše kulturne dediščine, še vedno pa nismo imeli obiska pristojne inšpekcije, čeprav smo to javno zahtevali in je bilo s prijavami posredovano pristojnim na konservatorski oddelek. Čakamo jih, da pridejo in začnejo opravljati svoje delo," je povedal podžupan Splita Bojan Ivošević.

Na hrvaški gospodarski zbornici se sicer z novo ureditvijo strinjajo, a opozarjajo, da je treba biti pri ukinjanju bankomatov previden, prvi bi bili lahko na udaru prav gostinci.

"Seveda podpiramo uvedbo reda. Podžupan je povedal, da uporabljajo vsa sredstva, ki so v njihovi pristojnosti, da bi čim prej vzpostavili red v mestu. A zgodilo se je zgolj to, ker imamo javne površine, da so bankomati postali sredstvo javnega izsiljevanja. To ni prav in nas postavlja v diskriminatoren položaj," je v odzivu povedala predsednica Hrvaške gospodarske zbornice Jelena Tabak.

Nobena globa o kršenju zakona o varstvu in ohranjanju kulturne dediščine ni bila izrečena

Po sklepu prejšnjih mestnih oblasti so torej bankomati postavljeni nezakonito, a za kršitelje niso predpisane kazni. Edina kazen, ki lahko doleti tiste, ki bankomat postavijo, je globa, ki je predpisana z zakonom o varstvu in ohranjanju kulturne dediščine, višina pa se giblje vse od dobrih šest tisoč pa vse do vrtoglavih 66 tisoč evrov, posebnega nadzora nad tem ni, pa tudi globa za zdaj še ni bila izrečena.