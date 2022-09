Nataša Pirc Musar priznala pritisk na medije: Moža sem prosila, naj se sestane s Tomažem Veselom #video

Pirc Musarjeva je julija v intervjuju za Siol.net nekaterim medijem očitala, da si je pri njih mogoče kupiti medijski mir ali pa jim plačati za napad.

"To je slabo. Da se je to zgodilo, za gospoda Goloba zagotovo ni dobro. To, da se medijski mir kupuje, da se plača medijski napad na drugače misleče, je nekaj, kar prakticira Požareport, Nova24TV in zdaj tudi Reporter in Necenzurirano. Je to novinarstvo? Odgovor je ne," je odgovorila na vprašanje, kako komentira dejstvo, da je družba GEN-I v času, ko jo je vodil aktualni predsednik vlade Robert Golob, podjetju nekdanje novinarke Necezurirano in trenutne predstavnice za stike z javnostjo Gibanja Svoboda Vesni Vuković plačala več kot sto tisoč evrov, pri čemer nihče od vpletenih ne želi pojasniti, za kakšen posel je šlo.

Odgovorni urednik Pozareporta Bojan Požar je zaradi te izjave zoper Pirc Musarjevo napovedal celo tožbo.

Priznala je, kaj je prosila moža

Zdaj pa se je izkazalo, da se je spornih praks posluževala tudi sama, saj je priznala, da je svojega moža, poslovneža Aleša Musarja, znanega po sodelovanju z nekdanjim tranzicijskim tajkunom Darkom Horvatom, prosila, naj zaradi poročanja o njej posreduje pri Tomažu Veselu, nekdanjem predsedniku računskega sodišča, zdaj direktorju enega ključnih podjetij v medijskem imperiju Martina Odlazka.

"Jaz sem bila takoj po najavi kandidature deležna napadov z leve in desne. Veste v tem segmentu je težko biti neodvisen. Dobivala sem jih tako s strani Odlazkovih medijev kot s strani medijev, ki so blizu SDS. Jaz sem takrat Aleša prosila, če se lahko s Tomažem Veselom usede, usedla sta se v centru mesta, če bi se želela skriti, bi se skrila, vsem na očeh in sem samo prosila naj se pogovorita ali bo ta predvolilna predsedniška kampanja čista, ali lahko kampanjo speljemo brez metanja polen pod noge. Očitno pri tem pogovoru ni bil uspešen, kajti tudi po tem pogovoru z gospodom Veselom sem jaz dobila po šest, sedem negativnih člankov na vsako edicijo Reporterja in Necenzurirano," je dejala v oddaji Tarča.