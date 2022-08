Kampanja Pirc Musarjeve na Ruski dači: njen mož gosti športnike, prisotni tudi sponzorji

Olimpijski komite Slovenije prihajajočo soboto organizira športni dogodek Poklon slovenskim olimpijkam. To seveda ne bi bilo nič nenavadnega, če gostitelj slednjega ne bi bil Aleš Musar, mož in vodja volilne kampanje predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar, in to v času predvolilne kampanje oziroma v času zbiranja podpisov za vložitev kandidature. Poleg tega bo dogodek potekal v Ruski dači, in ne v katerem od športnih objektov, ki jih premore Slovenija, na omenjenem dogodku pa bodo prisotni tudi sponzorji, ki sicer po Zakonu o volilni in referendumski kampanji ne smejo financirati volilnih kampanj. Gostiteljica lanskoletnega dogodka je bila Nataša Pirc Musar.

Olimpijski komite Slovenije organizira športno zabavno in družabno srečanje Poklon slovenskim olimpijkam, na katerem bodo nosilke olimpijskih kolajn in članice olimpijskih reprezentanc nekdanje države ter samostojne Slovenije. Enak dogodek so priredili že lansko leto. Gostila ga je zdajšnja predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar.

"Nataša Pirc Musar se bo dogodka udeležila, in to kot obiskovalka. Na dogodku ne bo izvajala predvolilnih aktivnosti," nam je odgovoril Aleš Musar.

"Na dogodek pridem kot obiskovalka"

Da bo prisotna, je Pirc Musarjeva potrdila tudi sama. "Tako kot že lani se bom tudi letos udeležila Poklona slovenskim olimpijkam. Sem članica Komisije za enakost spolov pri OKS in tudi ena od pobudnic prvega srečanja, ki je bilo organizirano lani in je namenjeno promociji žensk v športu. Na dogodek pridem kot obiskovalka in zagotovo ni del volilnih opravil. Šla bom tudi na koncert gospoda Bezenska v Križanke, obiskujem tudi koncerte na Ruski daci."

Na vprašanje, ali se mu glede na to, da je vodja volilne kampanje Pirc Musarjeve in da športni dogodek organizira v času predvolilne kampanje v Ruski dači, ne zdi sporno, je odgovoril, da je "Ruska dača podjetje, ki posluje tudi v času, ko je kot njegov direktor zaposlen z drugimi obveznostmi. Letošnji Poklon slovenskim olimpijkam je dogodek, ki je bil načrtovan že pred enim letom in zagotovo bogati športno dogajanje v Sloveniji".

"Letošnji dogodek je bil načrtovan že pred enim letom in partnerji datuma dogodka zaradi volilne kampanje niso spreminjali," pa je na vprašanje o spornosti odgovorila Pirc Musarjeva.

To je utrinek z lanskoletnega dogodka, ki ga je gostila Nataša Pirc Musar. Foto: Mediaspeed

Kot je pojasnil v nadaljevanju, je Poklon slovenskim olimpijkam organiziral že lani kot partnerski dogodek Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, Komisije za enakost spolov ter Ruske dače. Glede na to, da je dogodek lansko leto tako lepo uspel, so se že tedaj odločili, da ga organizirajo vsako leto v začetku septembra, je dodal.

Povedal je, da je sicer predsednik Športnega društva Bowling klub Feniks od njegove ustanovitve leta 2010, en štiriletni mandat pa je bil tudi predsednik Bowling zveze Slovenije. Tudi Nataša Pirc Musar je aktivna v bowlingu.

Kaj odgovarja Olimpijski komite Slovenije?

"Gre za dogodek, ki smo ga na Ruski dači organizirali že lani, in upamo, da bo postal tradicionalen. G. Musar je le gostitelj dogodka, organizacija je v rokah OKS. Z dogodkom se želimo pokloniti slovenskim olimpijkam, ki so barve naše nekdanje in sedanje države uspešno zastopale v poletnih in zimskih športnih panogah," so na naša vprašanja odgovorili z Olimpijskega komiteja Slovenije.

Na vprašanja, kakšna je vloga Aleša Musarja v slovenskem športu, nam niso odgovorili.

Na vabilo se je na Twitterju odzval tudi predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša. Iz vrst SDS sicer prihaja protikandidat Pirc Musarjeve Anže Logar, ki mu javnomnenjske raziskave kažejo podobne rezultate kot Pirc Musarjevi.

Precej neprimerno tole vabilo @TeamSlovenia. Ravno RUSKO dačo se izbere?



Zaradi dejstva, da zaradi ruske agresije umirajo športniki v Ukrajini. Kje je športna solidarnost?



Zaradi dejstva, da je RUSKA dača sedež ene izmed kandidatk za PRS. Olimpijski komite pa je od vseh. pic.twitter.com/hCknBUcLXn — Janez Janša (@JJansaSDS) August 31, 2022

Glede na to, da, kot navaja 14. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji, državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati volilne kampanje, razen če zakon določa drugače, smo vprašanje, ali so vedeli, da bo dogodek potekal v času predvolilne kampanje oziroma v času zbiranja podpisov za vložitev kandidature, in ali se jim zdi to sporno, naslovili tudi na nekatere sponzorje.



Zaenkrat smo prejeli odgovor družbe BTC: "V družbi BTC smo dolgoletni podporniki Olimpijskega komiteja Slovenije. Poleg tega pa smo tudi podporniki različnih športnih disciplin, športnikov in športnih organizacij. Sponzorske aktivnosti izvajamo skladno z dolgoročno strategijo na področju uresničevanja zavez družbene odgovornosti in neodvisno od političnega dogajanja."



Družbe Telekom: "V Telekomu Slovenije nismo sponzorji dogodka, ki ga navajate. Smo pa že vse od slovenske osamosvojitve sponzorji Olimpijskega komiteja Slovenije ter nasploh ponosni podporniki slovenskega športa in športnikov."



Tudi ostale odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Vabilo objavljamo v celoti.

