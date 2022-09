Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktorat za upravne notranje zadeve MNZ vse upravne enote v državi in več ministrstev prosi, da naslov, na katerem predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar zbira overjene podpise, objavijo v uradnih prostorih na vidnem mestu. Poleg tega ministrstvo za zunanje zadeve, ministrstvo za delo, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za zdravje in ministrstvo za šolstvo prosijo, da informacijo o naslovu predajo diplomatsko konzularnim predstavništvom oziroma zavodom, bolnišnicam, domovom in drugim ustanovam z namenom informiranja volivcev, na kateri naslov naj pošljejo obrazce podpore.

Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS, je na družbenem omrežju Twitter delila dopis ministrstva za notranje zadeve (MNZ), ki ga je to razposlalo vsem upravnim enotam in več ministrstvom. Sprašuje se, ali bosta ministrica Tatjana Bobnar in predsednik vlade Robert Golob pojasnila, za kaj gre, saj je prepričana, da je ministrstvo javno vstopilo v kampanjo zbiranja podpisov za predsedniško kandidatko Natašo Pirc Musar. Pojasnilo smo prejeli od njenega volilnega štaba. MNZ pa zatrjuje, da zahteva Pirc Musarjeve ni edina.

MNZ oziroma direktorat za upravne notranje zadeve v dopisu pojasnjuje, da so 30. avgusta letos prejeli zaprosilo volilnega štaba predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar, ki zbira podpise podpore volivcev za vložitev kandidature. Na zaprosilu je zapisan naslov, na katerem Pirc Musarjeva sprejema obrazce podpore.

Bosta ministrica @mnz_gov_si T. Bobnar in PV @vladaRS R. Golob pojasnila ta dopis, s katerim je ministrstvo javno vstopilo v kampanjo zbiranja podpisov za N. P. Musar. pic.twitter.com/buyH1liFyO — Jelka Godec (@jelka_godec) September 1, 2022

Direktorat za upravne notranje zadeve vse upravne enote v državi in več ministrstev prosi, da omenjeni naslov objavijo v uradnih prostorih na vidnem mestu. Poleg tega ministrstvo za zunanje zadeve, ministrstvo za delo, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za zdravje in ministrstvo za šolstvo prosijo, da informacijo o naslovu, na katerem Pirc Musarjeva prejema podpore, predajo diplomatsko konzularnim predstavništvom oziroma zavodom, bolnišnicam, domovom in drugim ustanovam z namenom informiranja volivcev, na kateri naslov naj pošljejo obrazce podpore.

MNZ: Zahteva Pirc Musarjeve ni edina

Na MNZ smo poslali vprašanja, ali gre za ustaljen postopek, kako upravičujejo tovrstno početje in zakaj so več ministrstvom poslali omenjeni dopis. Vprašali smo jih tudi, ali morda ne gre za zlorabo volilne zakonodaje oziroma kateri člen zakona določa takšno ravnanje. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Se je pa MNZ na Twitterju odzvalo na objavo Godčeve, kjer so zapisali: "Tako kot v preteklosti vse deležnike postopka potrjevanja podpor nediskriminatorno, pod enakimi pogoji in v skladu z ustaljeno prakso, seznanimo tudi z naslovi kandidatov, ki zbirajo podpore, ko prejmemo njihove zahteve. Zahteva omenjene kandidatke pa ni edina."

V štabu Pirc Musarjeve pa so nam pojasnili, da so izkoristili zakonsko možnost, ki predsedniškim kandidatom omogoča, da MNZ zaprosijo, da vse institucije (bolnišnice, zapori, domovi starejših,...), kjer se volivci ob podpisu podpore identificirajo pri pooblaščenih osebah institucije, obvestijo o naslovu za pošiljanje overovljenih obrazcev. Po njihovih besedah lahko to možnost izkoristijo vsi predsedniški kandidati.

Na Twitterju se je odzvala tudi Pirc Musarjeva, ki je zapisala: