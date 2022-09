Olimpijski komite odpovedal druženje športnic v Ruski dači

Olimpijski komite Slovenije je odpovedal dogodek Poklon slovenskim olimpijkam, ki bi se moral v soboto zgoditi v Ruski dači. Gostitelj tega bi bil Aleš Musar, mož in vodja volilne kampanje predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar, in to v času predvolilne kampanje oziroma v času zbiranja podpisov za vložitev njene kandidature.

Iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so pravkar sporočili, da so "postali orodje za obračunavanje med političnimi strankami, predmet negodovanja nekaterih sponzorjev Olimpijskega komiteja Slovenije in negativnega razmišljanja različnih javnosti … Prepričani smo, da so s tem podani vsi razlogi za utemeljeno bojazen, da letošnji dogodek slovenskim športnicam - olimpijkam, ki jih nikoli nismo spraševali po njihovi politični pripadnosti - ne bi pomenil veliko. Nasprotno, bojimo se, da bi se, zaradi različnih reakcij v javnosti, počutile neprijetno."

Poudarili so, da je OKS krovna športna organizacija na Slovenskem, katere glavni cilj je dobrobit športa in njegovih deležnikov, v tem primeru slovenskih olimpijk, zato sobotni dogodek odpovedujejo in upajo, da se bodo športnicam lahko ponovno poklonili prihodnje leto. "Brez agende, brez politike, predvsem pa brez parcialnih interesov različnih javnosti. Le šport v njegovi najboljši in najžlahtnejši obliki," so zapisali.

OKS je nameraval v soboto organizirati športno-zabavno in družabno srečanje Poklon slovenskim olimpijkam, na katero bi bile povabljene nosilke olimpijskih kolajn in članice olimpijskih reprezentanc nekdanje države ter samostojne Slovenije. Enak dogodek so priredili že lani. Gostila ga je zdajšnja predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar.

Že včeraj nam je Aleš Musar odgovoril, da se bo dogodka kot obiskovalka udeležila tudi Pirc Musarjeva, ne bo pa izvajala predvolilnih aktivnosti.

Da bo prisotna, je potrdila tudi sama. "Tako kot že lani se bom tudi letos udeležila Poklona slovenskim olimpijkam. Sem članica Komisije za enakost spolov pri OKS in tudi ena od pobudnic prvega srečanja, ki je bilo organizirano lani in je namenjeno promociji žensk v športu. Na dogodek pridem kot obiskovalka in zagotovo ni del volilnih opravil. Šla bom tudi na koncert gospoda Bezenška v Križanke, obiskujem tudi koncerte na Ruski dači."

Musarju se včeraj ni zdelo nič spornega

Na vprašanje, ali se mu glede na to, da je vodja volilne kampanje Pirc Musarjeve, ne zdi sporno, da športni dogodek v Ruski dači organizira v času predvolilne kampanje, je Musar odgovoril, da je "Ruska dača podjetje, ki posluje tudi v času, ko je kot njegov direktor zaposlen z drugimi obveznostmi. Letošnji Poklon slovenskim olimpijkam je dogodek, ki je bil načrtovan že pred enim letom in zagotovo bogati športno dogajanje v Sloveniji."

"Letošnji dogodek je bil načrtovan že pred enim letom in partnerji datuma dogodka zaradi volilne kampanje niso spreminjali," pa je na vprašanje o spornosti odgovorila Pirc Musarjeva.

Kot je Musar pojasnil v nadaljevanju, je Poklon slovenskim olimpijkam organiziral že lani kot partnerski dogodek Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, Komisije za enakost spolov ter Ruske dače. Glede na to, da je dogodek lani tako lepo uspel, so se že tedaj odločili, da ga bodo organizirali vsako leto v začetku septembra, je dodal.

Povedal je, da je sicer predsednik Športnega društva Bowling klub Feniks od njegove ustanovitve leta 2010, en štiriletni mandat pa je bil tudi predsednik Bowling zveze Slovenije. Tudi Nataša Pirc Musar je aktivna v bovlingu.

Kaj je včeraj odgovoril OKS?

"Gre za dogodek, ki smo ga na Ruski dači organizirali že lani, in upamo, da bo postal tradicionalen. G. Musar je le gostitelj dogodka, organizacija je v rokah OKS. Z dogodkom se želimo pokloniti slovenskim olimpijkam, ki so barve naše nekdanje in sedanje države uspešno zastopale v poletnih in zimskih športnih panogah," so na naša včerajšnja opozorila odgovorili z OKS.

Na vabilo se je na Twitterju odzval tudi predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša. Iz vrst SDS sicer prihaja protikandidat Pirc Musarjeve Anže Logar, ki mu javnomnenjske raziskave kažejo podobne rezultate kot Pirc Musarjevi.